Rekordot döntött a nevezési kedv a hétvégén Debrecenben rendezendő MOL Országos Teqball Bajnokságra: nem is csoda, hiszen a szervezők ezúttal a szokásos kategóriákon túl útjára indítják az Országos Amatőr Teqball Kupa sorozatot is.

A profiknál a női és férfi egyéni, illetve páros küzdelmek mellett vegyes duók is indulnak, míg az amatőröknél egyéniben és párosban van lehetőség asztalhoz állni. A küzdelmek mindkét nap 9 órakor kezdődnek a nagyobb jégpályán, vasárnap pedig plusz családi programokkal is várják az érdeklődőket a 2-es számú csarnokban.

Nem lehet abbahagyni

A részletekről a sorozat főszervezője, Tóth Tamás számolt be lapunknak. – Ez lesz az első alkalom, hogy a profik mellett az amatőrök is megmérkőzhetnek, nagyon készülünk a hétvégére.

A nevezések is rekordot döntöttek, az ob-ra 32 fő jelentkezett, a junioroknál heten, míg a most induló amatőr sorozatra 24 egyéni, és 10 páros regisztráció érkezett be. Ez is mutatja, hogy a sportág egyre több embert érdekel. Ez azért lehet, mert aki ebbe egyszer belekóstol, az nem tudja abbahagyni

– fogalmazott a szövetség főtitkára, aki amatőr szinten maga is űzi a teqballt.

Megtudtuk, a három állomásból álló sorozat Veszprémbe, és Budapestre is ellátogat majd, a profik pedig a vb-re is kvalifikálhatják magukat, hazánkból több világbajnok is ellátogat Debrecenbe is. Senkinek sem kell megijednie a helyszínválasztás miatt, a jégcsarnokban nem lesz hideg, műanyag borítást kap a pálya, melyen hat asztal lesz felállítva. – A rendezvényre nem csupán a sportolókat várjuk, hanem az érdeklődőket is, családi programokkal készülünk vasárnapra. A kisebb csarnokban többek között lesz csúszdás légvár, rodeo bika, focis óriás darts, óriás sakk és még sok más – mondta el Tóth Tamás.

A teqballban a technikai képességek, a koncentráció és az állóképesség döntő szerephez jut. A sportág 2012 óta datálódik, ráadásul magyar találmány, több világbajnokkal is büszkélkedhetünk. Öt kontinens 100 országában hódolnak már a teqballnak, a világsztárok közül is sokan szeretik ezt a sportágat, a 97-szeres válogatott brazil Ronaldinho régóta nagykövete a labdarúgás és az asztalitenisz elemeinek kombinálásával kialakított sportágnak.

KSZD