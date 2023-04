Papp László, Debrecen polgármestere egy anekdotával kezdte ünnepi beszédét. – Talán emlékeznek még arra, amikor a DVSC futballcsapata kivívta többször is a nemzetközi kupaszereplés lehetőségét. Akkor az UEFA és a külföldi csapatok delegációi az Oláh Gábor utcán elismerően csettintettek, hogy milyen szép edzőpálya, de feltették a kérdést: „Hol van a stadion?” Azóta sok minden megváltozott,

lassan a bőség zavara van Debrecenben, hiszen a városunkban megvalósult fejlesztésekből komoly szerepet kaptak a sportlétesítmények.

Az ideérkezőknek ma már nem a hiányosságok miatt, hanem a fejlettség okán szalad fel a szemöldökük. Ez a most elkészült épület egy olyan komplexum, amire európai szinten is figyelmet kell fordítani – jegyezte meg városvezető. Hozzátette, méltó debütálás lesz a létesítménynek a májusban kezdődő U17-es labdarúgó Európa-bajnokság, amelynek a DEAC sportkampusz is helyszínéül szolgál majd.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár bevallotta, ha ma kellene választania, hogy hol végezze egyetemi tanulmányait, akkor könnyen lehet, hogy Debrecen felé venné az irányt. – Az itt folyó egyetemi élet rendkívül vonzóvá teszi a várost a fiatalok számára. Európában egyedülálló módon a tanévnyitót a Nagyerdei Stadionban rendezik meg. Ez egyrészt életre szóló élményt jelent a hallgatóknak, másrészt pedig a létesítményhasználat tekintetében is példaként szolgál.

Debrecenben az egyetemi sportnak 100 éves múltra visszatekintő hagyománya van, ezzel pedig kiemelkedik az ország felsőoktatási intézményei közül.

Azonban a DEAC-nak köszönhetően egy nagyon is élő hagyományról beszélhetünk, a hónap végén például itt rendezik majd meg a MEFOB-fesztivált – jegyezte meg.

Balról: Papp László, Schmidt Ádám, Kossa György és Bács Zoltán | Forrás: Molnár Péter

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja megemlítette, hogy sokan váltak DEAC-múlttal országos és nemzetközi szinten is elismert szakemberekké. – Száz évvel ezelőtt, és azóta is intézményünk rengeteg lehetőséget biztosít a sportolásra. Azonban 17 éve kezdődött egy új korszak, akkor indult el egy stratégiai munka az egyetemen, amely kapcsán országos szinten meghatározóvá fejlődött a felsőoktatásban a sporttudományban és az ahhoz kapcsolódó területeken. Ezzel párhuzamosan pedig a DEAC is meghatározó klubbá vált – említette meg, majd kitért az újonnan elkészült épületre.

Másfél évig tartott a tervezés, majd ugyanennyi ideig a kivitelezés. Hét alkalommal rajzoltuk újra a tervet, hétszer futottunk neki annak érdekében, hogy minél használhatóbb legyen,

talán ma is tudnék még rajta változtatni. Büszkén mondhatjuk, hogy az üvegfolyosóval, az utcáról is látható kiállító térrel ez a létesítmény a Dóczy utca emblematikus épülete lesz – fogalmazott.

A beszédek után az ünnepélyes szalagátvágás következett, amellyel hivatalosan is felavatták az új multifunkcionális létesítményt, amelyben öltözőket, irodákat és oktató helyiségeket hoztak létre.

Ezt követően pedig Bács Zoltán jelképesen átadta az épület kulcsát Lóczi Lászlóné Kovács Mariannának, a DEAC ügyvezetőjének, Balogh Lászlónak, a Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatójának és Pöszmet Tibornak a DEAC labdarúgó-szakosztályvezetőjének.

Bács Zoltán (jobbra) átadta a kulcsot Lóczi Lászlóné Kovács Mariannának, Balogh Lászlónak (jobbról a harmadik) és Pöszmet Tibornak | Forrás: Molnár Péter

Az esemény protokolláris részének végeztével az átadón résztvevőknek lehetőségük volt körbejárni az épületet. A DEAC megújult otthonában legközelebb vasárnap délután lépnek majd pályára a futballisták, amikor a Putnokot fogadják az NB III. Keleti csoportjának 30. fordulójában.