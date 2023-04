Ismét vízbe csobbantak a DSI Debrecen úszói a kaposvári Országos Úszó Bajnokság péntek délelőtti selejtezőiben. Sárosi Balázs és Zombori-Szalontai Ferenc is a 200 méteres mellen mérettették meg magukat, előbbi 8. helyen jutott az A döntőbe, utóbbi a B fináléban indul majd délután.

Az elmúlt napokban két aranyat is begyűjtő Senánszky Petra is remekelt, ezúttal 50 pillangón. Petra 28.44-es idejével a 12. leggyorsabb volt a délelőtt folyamán, így ő is a B döntőben úszhat. Koch Zitának 200 méter gyorson ezúttal nem sikerült kiharcolnia a továbbjutást.