Az M4 Sportcsatornánál, a csakfoci.hu-nál és a Nemzeti Sportnál is bekerült a 28. fordulójába Szécsi Márk, aki szép találattal és jó mezőnyjátékkal tűnt ki a zalaegerszegi bajnokin. A találkozón a sok hiányzó ellenére az egész csapat jól futballozott, nyert is 2-0-ra a ZTE ellen, és továbbra is versenyben van a dobogóért - olvasható a dvsc.hu-n.

Vasárnap 15.30-tól a Fehérvár következik Debrecenben, mindenkit várunk a Nagyerdei Stadionban!