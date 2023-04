Április 22-én a Hajógyári-szigeten zajlott a háromfordulós Kanyon Liga disc golf versenysorozat első felvonása, olvasható a DEAC közleményében. A három divízióban megrendezett két körös versenyen a magyar disc golfos élet színe-java megjelent a lelkes amatőr játékosoktól kezdve az ígéretes tehetségeken át az élő legendákig, az ország szinte minden tájáról. Érkeztek játékosok Szegedről, Szarvasról, Oroszlányból, Szekszárdról és persze Debrecenből is. A DEAC frizbiszakosztályának három sportolója is dobogós helyezést szerzett. Az eredményekről Álmási Dávid számolt be.

– Nagyon vártuk már a Kanyon Ligát, egyrészt mert ez egy profin megrendezett megmérettetés, másrészt idén kvalifikációs versenyként is szolgál az augusztusi tallinni European Disc Golf Championships, és a szarvasi European Masters Disc Golf Championship versenyekre. A DEAC színeiben, mindhárom divízióban szép eredményeket értünk el. Korompai Hunor, Almásiné Makai Angéla és én is harmadik helyen végeztünk. A harmadik hellyel nekem még halvány reményem is van az Eb-kvalifikációra. A versenysorozat egyébként május 21-én, majd június 24-én folytatódik, de a következő hetekben a játékostársakkal nem a disc golfra koncentrálunk, hanem az ultimate frizbire, ugyanis e hét végén kezdődik a MEFOB Feszt, majd rá egy héttel bajnoki fordulónk lesz – nyilatkozta Almási Dávid.

A debreceni szurkolók legközelebb hazai környezetben találkozhatnak a helyi frizbisekkel, hiszen a MEFOB Fesztnek a Debreceni Egyetem ad otthont április 28. és május 1. között. A frizbimérkőzéseket vasárnap és hétfőn rendezik a DEAC Dóczy utcai Sportcampusán. A mérkőzések ingyenesen megtekinthetők.