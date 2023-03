Jól haladnak a MEFOB Fesztivál előkészületei Debrecenben. Az eseménynek idén a Debreceni Egyetem ad otthont április 28. és május 1. között. A város számára ez lesz a jövő évi Európai Egyetemi Játékok főpróbája. Az előkészületekről a fesztivál fő koordinátorát, Varga Katalin nyilatkozott a unisport.hu-nak.

A MEFOB Fesztivál megrendezésével főpróbát tart a Debreceni Egyetem az Európai Egyetemi Játékok előtt, mint kiderült, a rendezés során ezt is szem előtt tartják. – Magyarország egyik legnagyobb multisport eseményét szervezzük 2023 tavaszán Debrecenben.

Nyolc sportágban rendezünk döntőket, és ha most nem is vonultatunk fel akkora létszámot, mint majd a 2024. évi játékokon, de a fesztivál hasonlóan eseménydús lesz, hiszen négy napon át több helyszínen folynak majd a versenyek.

Így igyekszünk már ugyanolyan szempontok alapján szervezni és tesztelni bizonyos rendszereket, amelyeket jövőre használni szeretnénk – fogalmazott Varga Katalin, aki azt is megosztotta, az előkészületekkel tulajdonképpen megvannak. – A szállást és az étkezést már megoldottuk, elkészültek sportlétesítmények és a sportági versenykiírások is. Vannak olyan sportágak, amelyekben már zajlanak a selejtezők – például kosárlabdában és futsalban – és majd csak az utolsó napokban fogjuk megtudni a résztvevő csapatok kilétét. Ez egy picit nehezíti a rendezést. Az akkreditációs és egyéb nyomdai anyagok is az előkészület fázisánál tartanak. Elkezdtük a kiegészítő programok szervezését is. Közel 1000 sportolót és 80 önkéntest várunk a rendezvényekre – mondta.

Az is kiderült, kísérőrendezvényként szeretnék megtartani a nagyon népszerű Kocsmasportok éjszakáját. Lesz E-sport verseny az egyetemi E-sport csarnokban, a stadionnál, illetve a víztoronyban különböző zenés programok. Az egyetemi testnevelés helyzetével kapcsolatos tudományos konferenciát is szerveznek a fesztivál ideje alatt. Az Egyetem főépülete előtt pedig terveznek egy 3X3-as kosárlabdapálya felállítását, ahol a nyári egyetemi 3X3-as kosárlabda-bajnokságot szeretnék népszerűsíteni, valamint különböző aktivitásokat szervezni.

Az idei MEFOB Fesztiválon atlétikában, cheerleadingben, ultimate frizbiben, sakkban és teniszben rendezik meg az egyetemisták legnagyobb seregszemléjét, valamint ekkor bonyolítják le a kosárlabda, a futsal és a vízilabda MEFOB-ok döntőit is.

