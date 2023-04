Ezt a felfokozott hangulatot szeretnék továbbvinni a szervezők a következő fordulóra, amit a hónap közepén rendeznek meg, szintén Debrecenben.

Technikás pályán

Az Auchan Szlalom ralinak van már múltja, ugyanis a hipermarket parkolója tavaly két versenynek is otthont adott. A viadalokon mindkét alkalommal túllépte a kilencvenet a nevezők száma, s a látványos manővereket több ezren követték figyelemmel a forgalomtól elzárt területen. A versenyzők nagyon élvezték a próbatételt a technikás pályán, ennek köszönhetően magával ragadó produkciókat láthatott a nézősereg.

A nézőknek ingyenes

Az idei „szlalomcsata” is fokozott izgalmakat ígér, hiszen egy teljesen új nyomvonalú pálya várja majd a résztvevőket. A szervezők 100 indulóban maximalizálták a létszámot, s a versenyzők három kört teljesíthetnek. (Amennyiben az időbeosztás engedi, elképzelhető, hogy 4 kört is mehetnek a ralisok.) A kupasorozat második fordulójára már lehet nevezni ezen az oldalon. A szervezők kiemelték, a versenyre bárki jelentkezhet, aki kedvet érez ahhoz, hogy szabályos keretek között kipróbálja tudását, illetve kocsiját. Ennek megfelelően azokra is számítanak, akik eddig még nem indultak autóversenyen, viszont érzik magukban és a négykerekűjükben az „X-faktort”. A vállalkozó kedvű pilóták több kategória közül választhatnak, így egy suzukis ugyanúgy megtalálhatja a saját csoportját, mint egy „bővérű” BMW-s. A lehetőség mindenki előtt adott, csak egy jó autó és egy bukósisak szükséges!

Jó hír a technikai sportok szerelmesei számára, hogy a versenyt díjtalanul tekinthetik meg a nézők.

HBN