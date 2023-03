Tomboló lóerők

A kiírás értelmében számos kategóriában versenyezhettek a pilóták, attól függően, hány köbcentis autóval gördültek a salakra, illetve több kupát, valamint különböző elismerést is kiosztottak a vendéglátók. A verseny előrehaladtával a sofőröknek minden tudásukra és rutinjukra szükségük volt, hogy jó időeredményt érjenek el, hiszen a pálya állaga néhol igencsak feladta a leckét az indulóknak. A több száz lóerős gépcsodák mellett a legnagyobb érdeklődés egy „szöcske”, azaz Can-Am futamit övezte, ami kifejezetten látványos köröket produkált az oválon. Az utánpótlás-nevelés is szerepet kapott a viadalon, a jogosítvánnyal még nem rendelkező, 17 éven aluliak számára kiírt junior mezőnyben hárman próbálták ki tudásukat. A verseny legjobbja, s ezzel az abszolút kategória győztese Gyöngyössy Mátyás lett, aki egy VW Passatot hajtott.

Sztárok és jótékonykodás

Külön programként a rali klasszisainak a vezetési stílusát is megcsodálhatta a publikum, sztárvendégként szórta a salakot Temesvári László, Szöllősi Roland, Vizelli Károly és Vida Sándor, akik hatalmas közönségsikert arattak látványos produkciójuk során. A magyar rali meghatározó alakjai részt vettek egy jótékonysági megmozdulásban is: a legtöbbet licitáló szurkolók beülhettek Vizelliék mellé egy élményautózásra. A nem mindennapi száguldásból és az adományokból több mint kétszázezer forint folyt be, amit az éber kómában fekvő egykori ralis, Szilágyi Ricsi megsegítésére ajánlottak fel a szervezők.

A Kárai Exclusive Kupasorozat április 16-án, az Auchan Szlalommal folytatódik.

HBN