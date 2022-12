– Ilyen férjet, szerelmet képzeltem el mindig is. Mindenben ott állunk egymás mellett, mindent közösen oldunk meg. Biztonságot, nyugalmat nyújt minden egyes nap, tudom, ha ő mellettem van, minden megoldódik – fogalmazott a Haon érdeklődésére Szilágyi-Parti Krisztina, akinek férjének, Szilágyi Richárdnak május 27-én, a Dunakanyar Rally bejárása közben hirtelen megállt a szíve. A böszörményi férfi azóta kórházban van, jelenleg egy debreceni ápolási osztályon fekszik, ahol kevés orvosi eszköz van, ami segítené Ricsi felépülését. Több orvosi vizsgálat és vélemény is igazolta, hogy intenzív rehabilitáció szükséges neki, viszont Magyarországon nincs olyan intézmény, ahol fogadnák őt.

Mint megtudtuk, a tragédiát követően Ricsi élet-halál között lebegett, azonban a szervezete nem adta fel a harcot, és dacolva az orvosok által prognosztizált csekély esélyekkel, végül legyőzve minden nehézséget (napokig feküdt lázasan, lélegeztetőgépre került), hatalmas élni akarásának köszönhetően sikerült a szervezetének felülkerekednie minden nehézségen. Sajnos azonban a hosszas újraélesztés következtében oxigénhiányos állapot lépett fel, ami miatt kómába került, és azóta is éber kómás állapotban van.

– Hosszas kutakodás után egy németországi klinikával sikerült felvenni a kapcsolatot, akik a kiküldött orvosi leletei alapján fogadnák Ricsit. Biztató eredményeket értek el hasonló állapotban levő páciensekkel, és megpróbálnák a lehető legjobbat kihozni nála is ebből az állapotából. A férjem május óta már így is sokat fejlődött. Reagál a környezetére, három hét után le tudták venni a lélegeztetőgépről, és már az etetéssel is próbálkoznak, azonban kommunikációra egyelőre nem képes – fogalmazott Krisztina.

Specialisták foglalkoznának a férfival

Ricsi felesége, Krisztina május óta, terhesen is, minden egyes nap munka után ment be hozzá a kórházba, ápolja-gondozza őt, együtt nézik a rallylive közvetítéseket a versenyekről. A németországi kezelés reményt adna arra, hogy ő újra visszatérjen közénk a kómából, és megismerhesse kislányát. A németországi klinikai rehabilitáció 8 hetes, 30-féle terápia, számos vizsgálat, gyógyszer és specialista foglalkozna a férfi felépülésével.

Ennek költsége azonban 40 millió forintba kerül, a speciális ki- és hazautaztatással. Az összeg átutalása után mindössze néhány héttel már meg is kezdenék a német orvosok a kezeléseket, többek közt ezért jött létre az Együtt Ricsi gyógyulásáért Facebook-csoport, hogy minél többen támogassák a kezdeményezést.

– Imádom a humorát, ahogyan mindenből a legjobbat próbálja kihozni. Ahogyan a hobbijához, a rallyhoz viszonyul, szinte fanatikus, a kapcsolatunk elején már engem is megfertőzött vele – emelte ki Krisztina. Megjegyezte, hét éve lesznek együtt februárban a kedvesével, és 2 éve házasok, szerelmük gyümölcse pedig, Janka, december 2-án jött a világra.

Mint megosztotta velünk, a legjobban talán azt szereti benne, ahogyan őt szereti, ahogyan a kapcsolatukban helytáll. – Nem hiszem, hogy egyből felfogtam, mi is történt, talán napokkal később. Azt éreztem egyből, hogy oda kell mennem, bárhol is van, minél hamarabb mellette kell lennem. Május óta összeborult minden, kihúzták a talajt a talpam alól. Néha azt érzem, talpra tudok állni, de vannak nagyon nehéz napok. Hiszek és bízom, nem tehetek mást. Sosem fogom feladni, mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy újra boldogan éljük az életünket – mondta.

Szeretné, hogy véget érjen ez a rémálom. Visszakapja a régi boldog, átlagos életüket. Hétköznapi problémákkal, hétköznapi gondolatokkal – csak már a kislányunkkal együtt, hármasban.

