Nem sikerült borítania a papírformát a Debreceni Egyetem alakulatának a playoff első körében, az elődöntőbe az alapszakaszgyőztes Falco jutott 3-0-s összesítéssel. Andjelko Mandics együttese így az alsó ágon folytatja majd a küzdelmeket, ahol a ZTE-SKC párharc vesztese vár majd rájuk. A nyugati rangadó eddig rendkívül kiegyenlített csatát hoz, hiszen az első felvonást hosszabbításban nyerték a zalaiak, majd a hűség városában is győzni tudtak, de a harmadik összecsapáson a Sopron idegenben szépített, így pénteken az egyenlítésért léphetnek majd pályára odahaza – írta a klub honlapja.

Egy biztos, hogy a DEAC a 8. kiemelésnek köszönhetően – bárki legyen is az ellenfél – végig pályahátrányban lesz. Az 5-8. helyért folytatott csata keresztjátéka az egyik fél harmadik győzelméig tart majd, míg a következő körben az 5. illetve a 7. helyért vívott helyosztók az egyik csapat második sikeréig tartanak. A jelenleg is folyó negyeddöntők, illetve az április végén esedékes debreceni rendezésű U20-as döntő miatt most két hét szünet következik a hajdúságiak számára. A versenykiírás szerint a következő bajnoki május 3-án szerdán lesz, míg az első hazai mérkőzésre május 6-án szombaton kerül sor, bár a pontos mérkőzésnapokat és kezdési időpontokat majd csak a párharcok kialakulását követően egyeztetik a csapatok.

HBN