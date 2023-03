Elrajtolt a 2023-as év 12 érintéses verseny sorozata. A szakág versenyzőinek, az egyéni országos bajnokságért járó trófeáért, 3 fordulóban kell megmérettetni magukat. Mindhárom verseny egyben az Európa-bajnoki kvalifikáció végelszámolásába is beszámít. Az egyéni bajnokság első fordulóját Budapesten, a Józsefvárosi Szabadidő egyesület klubházában rendezték múlt szombaton.

Debrecenből Kiss Levente, Kovács Nándor, Matkó Dóra és Matkó Péter utazott a fővárosi megmérettetésre.

Matkó Dóra

Forrás: Debreceni Sport Club

A verseny első felében igazi idény eleji formát produkáltak a versenyzők, meglepő eredmények születtek. A tavalyi bajnok Kovács Nándor ellen, Kondor Gábor (Testvériség SE) harcolt ki remek játékkal egy 3-3-as döntetlent, ezután Nándi Horváth Imrétől (Józsefváros) 2-0-s félidő után 2-3-ra kikapott, majd Marschal Istvánnal (Stick Breakers) ismét egy döntetlen. Kiss Levente is meglepő vereségeket gyűjtött be, de ő talán a felszerelésével is, kicsit „eltaktikázta” a dolgokat. A tavalyi ezüstérmes Mártonfi István is, gyengén kezdte a verseny első részét, sorra hozta a vesztes meccseket. A tavalyi dobogósokkal ellentétben Matkó Péter, Koczor János (Testvériség SE) és Horváth Imre remekül kezdték a versenyt. Sőt Matkó Peti a 10. fordulóig a tabella élén állt, csupán 1 veresége volt, ám Nándi ellen egy roppant izgalmas, gól gazdag mérkőzésen vereséget szenvedett. Mivel Peti az utolsó fordulóban pihenős volt, Nándinak pedig még volt egy meccse, amit Matkó Dóri ellen kínkeservesen, de megnyert (2-1), így Peti a dobogó második fokára állhatott. Koczor János az egész versenyen nyugodtan és kiegyensúlyozottan játszott és sorra hozta a győzelmeket. Így végül a harmadik helyen zárta a versenyt. Nándi a verseny második felében sikerült a dobogó legfelső ágára küzdenie magát, szoros sokszor szerencsés meccseken. Két meccsét is megoldással, azaz a lefújás utáni rúgott góllal nyerte meg.

Kiss Levente

Forrás: Debreceni Sport Club



Fordulatokkal és meglepetésekkel teli versenyen vagyunk túl, soha rosszabbat. Matkó Peti játéka az utóbbi években sokat fejlődött, és a szombati versenyen ez meg is megmutatkozott. Koczor Jani a sao paulói vb-n, a szakágunkban, a legjobb egyéni teljesítményt hozta. Most a harmadik helyen végzett, jelezve, hogy a brazíliai eredménye, nem csak egy kiugró siker volt, hanem hosszú távon is számolni kell vele. A rutinos Horváth Imre a verseny végére elfáradt, sorra gyűjtötte a döntetleneket, így lecsúszott a dobogóról.

A következő 12 érintéses verseny április 15-16-án lesz Debrecenben, amikor az országos csapatbajnoki címért és a DSC Kupáért fognak zajlani a küzdelmek – számolt be a Debreceni Sport Club-Asztali-labdarúgó Szakosztályának hivatalos oldala.

HBN