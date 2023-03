Nem a legjobb előjelekkel várhatta az Alba elleni hazai rangadót a Debreceni Egyetem kosárlabdacsapata, hiszen a héten izomsérülést szenvedő Djordje Drenovac végül nem tudta vállalni a játékot. Andjelko Mandics ennek megfelelően két helyen is változtatott a legutóbbi kezdőötöshöz képes, Tóth, Mócsán és Govens mellé ezúttal Gáspár és Polyák került be – mutat rá a klubhonlap.

A hazaiak kezdték jobban a találkozót, Mócsán közelije és Govens triplája után egy perc elteltével már 5-0-ra vezettek. Pongó és Decosey hárompontosával a fehérváriak is megkezdték a pontgyártást, de a két debreceni hátvéd agilis játékának köszönhetően tovább növelte előnyét a DEAC (14-6). A folytatásban megrázták magukat a vendégek, egy 7-0-s rohanással előbb egy pontra zárkóztak, majd Ford büntetőivel át is vették a vezetést (17-18). Nem sokáig örülhettek, Govens a következő támadásból azonnal fordított, majd Polyák jelentkezett egy kettő plusz egyes akcióval, így Philmore utolsó másodperces hármasa ellenére is hajdúsági vezetéssel zárult az első tíz perc.

A második etap kezdetén is hatalmas dobópárbajt láthatott a publikum, szinte labdabirtoklásonként változott a vezető kiléte. A negyed felénél Taylor percei következtek, az amerikai center előbb egy hatalmas zsákolással, majd egy faulttal együtt értékesített ziccerrel hívta fel magára a figyelmet, a túloldalon Somogyi révén tartották a lépést a kék mezesek (34-32). A nagyszünethez közeledve sem változott a játék képe, a DEAC ezúttal Tóth révén igyekezett a festékből érvényesülni, míg az Alba elsősorban betörésekkel és külső dobásokkal operált.

A félidő utolsó mozzanata Momentuma Govens nevéhez fűződik, az irányító dudaszós hármasának köszönhetően 47-44-el mehettek az öltözőbe a felek.

A fordulás után sem lassítottak a csapatok, de a nagy adok-kapokból ezúttal a DEAC előnyt tudott kovácsolni, Garamvölgyi hármasa és visszatett lepattanója után Govens robogott végig egy szerzett labdával, így a mérkőzés legnagyobb különbségénél a Alejandro Zubillaga volt kénytelen időt kérni (58-49). Az egyperces szünet alatt rendezték a sorokat, s egy 9-2-s futással szempillantás alatt kettőre zárkóztak. Hiába kért időt Mandics is, tovább robogott az Alba, Decosey zsákolásával előbb egyenlítettek, majd Somogyi büntetőjével a vezetést is átvették (62-63). Mócsán hármasával ugyan átmenetileg fordítottak a cívisvárosiak, de a negyedet Diong és Vojvoda kosara zárta, így kétpontos vendég vezetéssel zárult a játékrész.

A záró felvonást Scott és Ford hárompontosa nyitotta, pár perccel később pedig Pongó is betalált kintről, így hat ponttal ellépett az Alba (68-74). A folytatásban Govens lépett elő, sorozatban szerzett hét pontjára csak Philmore tudott válaszolni, így egyre olvadt a differencia (75-76). Pongó lélektanilag a legrosszabbkor értékesített egy ziccert faulttal együtt, majd a következő támadásból Somogyi talált be futtából, így két és fél perccel az órán nagyon nehéz helyzetbe került a DEAC (75-82).

A hátralévő időben már nem volt reális esély a fordításnak, az Alba Fehérvár okos játékkal megérdemelt 87-77 arányú győzelmet aratott.

A 24. fordulóban a közvetlen riválisok közül az Sopron és a Kecskemét is győzni tudott, hatalmas lépést téve ezzel a playoff felé, míg az ASE és a Körmend vereséget szenvedett. A Debreceni Egyetem alakulata ennek köszönhetően továbbra is a 9. helyen áll, így két győzelemmel még megvan az esélyük, hogy a legjobb nyolc között folytassák a küzdelmeket.