A DEAC meglepetésre, ám teljesen megérdemelten győzte le 5–2-re a bajnoki címvédő Haladást hétfő este. A DESOK-ban megrendezett összecsapáson végig nagy szívvel, amikor kellett önfeláldozóan játszottak a fekete-fehérek, és 2–1-es félidő után még hármat berámolva a vasiaknak tartották otthon a három pontot, felugorva a tabella harmadik helyére.

A mérkőzés után Elek Gergő vezetőedző értékelt portálunknak. A szakember elmondta, az elmúlt időszakban összeállt a védekezésük, ám a Hali ellen még az eddigieket is felülmúlták a saját kapujuk előtt. – Most támadásban is bele tudták tenni az extrát a játékosok, több ízben is tapsra ragadtatta a nézőket a produkciójuk – emelte ki. – Nagyon jól játszottunk, természetesen akadtak hullámvölgyek, a második félidőben volt egy olyan periódus, amikor nem sikerült megtartani a labdát. De szerencsére akkor jött a szív, és a kontrákból végül le tudtuk zárni az összecsapást – értékelt a vezetőedző, aki a meccsen sérülést szenvedett támadójának, Nagy Bencének is üzent.

– Reménykedek benne, hogy Bence vissza tud térni közénk mihamarabb, vele egész a csapat, nélküle sokkal nehezebb dolgunk van, lesz, hiszen amellett, hogy hiányoznának a góljai, szűkösebb a taktikai variáció is – hívta fel a figyelmet. – A meccs előtt azt mondtam, ha pontot szerzünk a vasiak ellen akkor teszünk egy nagy lépést az éremcsata felé. Ekkor a bronzmeccsről beszéltem, de ha tudnánk ezt az eredményes játékot folytatni, akkor lehet, hogy még fényesebb medáliáért játszhatnánk, és egy nagyon szép idény kerekedhet ki ebből – fejtegette Elek Gergő.

A mezőny legjobbja egyértelműen a DEAC brazil légiósa, Thiago volt, aki duplával szomorította a vasiakat: előbb egy szép szólóból, majd szabadrúgásból mattolta Alaszticsot.

Thiago mellett Nagy Bence, Deiby Arango és Rácz Zsolt köszönt be a hajdúságiaktól, a dunántúliaknál pedig Dróth, valamint Hajmási volt eredményes.

– Ez a meccs majdnem olyan volt, mint egy háború – ismerte el Thiago. – Tudtuk, hogy a Hali a legjobb együttes a bajnokságban, emiatt különösen fontos volt számunkra, hogy eredményesek legyünk, hiszen ezek extra pontoknak számítanak a rájátszásban. Mindig örülök, ha gólt lövök, többször eredményesnek lenni különösen jó, de a csapat érdeke sokkal fontosabb számomra – fogalmazott a dél-amerikai idegenlégiós.

MSZ