Ezt ki gondolta volna előzetesen: a DEAC 5–2-re győzte le a bajnok Haladást a férfi futsal NB I. felső házának 3. fordulójában hétfő este. Az első lehetőség Tóth Attila előtt adódott, de Alasztics hárított. A debreceni támadó nem búslakodott sokáig, pár másodperc múlva szépen cselezett a jobb szélen, beadására pedig remekül érkezett Nagy Bence. 1–0.

A 4. minutumban növelhette volna előnyét a hazai gárda, ám Thiago sarokrúgásáról centikkel lemaradt Rácz Zsolt. Rákapcsoltak a vendégek, Dróth Zoltán tesztelte Krajcsi Bence reflexeit, de a debreceni hálóőr résen volt. Szerencsére nem ijedtek meg a hajdúságiak, ha kellett, Krajcsi bátran lépett fel a félpályára, gyakorlatilag mezőnyjátékosként segítve a támadásokat.

Nem hiába listavezető a Haladás, remek játékosok alkotják a keretét, de közülük is kiemelkedik még mindig Dróth, aki a 7. minutumban a térfél közepéről lőtt elemi erővel a bal felsőbe, Krajcsi mozdulni sem tudott. 1–1.

A 8. percben sajnos újabb áldozatot szedett a DESOK borítása: ezúttal Nagy Bence lába tapadt le, aki a térdéhez kapva nagy fájdalmak közepette maradt a földön. A vélhetően súlyos sérülést szenvedett cívisvárosi támadó nem is tudta folytatni a játékot, az ápolást követően sportszerű gesztust gyakorolva a szombathelyi játékosok vitték le az ölükben a pályáról. A 13. perc ezúttal szerencsét hozott a hazaiaknak: Dróth újabb föld-levegő rakétája forgácsolta szét a kapufát. Aztán Krajcsi hozta rá a szívbajt a nézőkre egy rossz passzal, ám végül ha üggyel-bajjal, de javította a hibáját. A kapus ezt követően a földön is maradt pár másodpercre fújni egyet a megpróbáltatásai után. Elek Gergő vezetőedző sem díjazta annyira a produkciót, amelyet tudtára is adott játékosának. A hajrát egy vendég időkérés vezette fel, de a hazai kispadnak is volt mondanivalója, Elek Gergő is lendületesen magyarázott fiainak.

A szünet előtti másodpercekre maradt a csattanó: Thiago szerzett labdát a saját kapuja előtt, mellyel meg sem állt a Hali kapujáig, majd a kimozduló Alasztics mellett is ellöbbölte a játékszert. 2–1.