Ahogy arról beszámoltunk már, Kerekes Gréta a DSI Debrecen gátfutója országos bajnoki címet nyert a hétvégén. A nyíregyházi fedettpályás ob-n 60 méteren bizonyult a legjobbnak 8,06 másodperc alatt teljesítve a távot a döntőben.

A cívisvárosi sportoló számára amilyen rosszul sikerült a tavalyi, olyan jól indult az idei év, hiszen már több nemzetközi versenyen is részt vett, ezekről sorra remek eredményeket szállítva, másfél hete Berlinben pedig új egyéni csúcsot futott 8,01-gyel.

– Eddig tényleg azt mondhatom, hogy minden összejött, remélem nem lesz ennek böjtje. Sajnos több rossz év áll a hátam mögött, 2019 óta egyszerűen nem találtam önmagam. Sokat szenvedtem sajnos a magánéletben és a versenyzésben is egyaránt, úgy érzem, itt volt az ideje, hogy ez megváltozzon. Szinte egy egész évnyi esemény történt velem az elmúlt két hónapban, de nagyon készültem is erre – árulta el.

A DSI atlétája már korábban beszélt arról, hogy pihent egy nagyot a tavalyi szezont követően, így újult erővel vethette bele magát az októberben kezdődő alapozásba. Elmondása szerint már a decemberi edzőtáborban is érezte, hogy 2023-at egy „másik” Kerekes Gréta kezdi majd meg. –

Úgy álltam hozzá a versenyekhez, hogy mindent beleadok aztán majd látjuk, hogy az óra mit mutat. Szerencsére eddig rendre jó helyen állt meg, ez sokat javított az önbizalmamon, ami valahol a föld alatt volt

– mondta. Hozzátette, Nyíregyházára azonban úgy érkezett, hogy minél jobb időt akart futni. – Nyertem ugyan, de technikailag az idei legrosszabb versenyemet produkáltam a döntőben. Megint bebizonyosodott, ha rágörcsöl az ember az eredményre, akkor az nem fog összejönni – hangsúlyozta.

A debreceni gátas úgy érezte, összecsaptak kicsit a hullámok a feje felett, – nem is volt teljesen egészséges –, azonban megjegyezte, inkább egy ilyen megmérettetésen történjen ez, mint a jövő héten kezdődő Európa-bajnokságon. – Nagy boldogság, hogy nem a ranglista alapján vagyok ott, hanem megfutottam a szintidőt. Ez azért is nagy dolog, mert az elmúlt pár évben több mint 2 tizedmásodpercet faragtak belőle, jelenleg 8,03-mal lehetett bekerülni, ezt nem sokan tudják megugrani – vélekedett.

A DSI atlétája szerint fontos, hogy a rossz periódusokból tanuljon, azonban az is kihívást jelent, ha jól megy a versenyzés. – Ilyenkor nehéz higgadtnak maradni és nem hagyni, hogy elvigyen a hév.

Az elmúlt hetekben többen kerestek a médiából, és jönnek a kérdések, hogy most már a 8 másodpercen belüli idő, illetve az Eb döntője-e a célom. Nyilván ahogy beszél róla az ember el is játszik ezeknek a gondolatával, csak közben nem szabad megfeledkezni a lényegről, hogy miként lehet ezt elérni

Kerekes Gréta jövő hétvégén kezdi majd meg a szereplését az isztambuli fedettpályás Európa-bajnokságon. – Addig a munka mellett igyekszem kicsit pihenni ls kikapcsolódni, mert az elmúlt egy hónapban öt országban is jártam. Próbálok mentálisan is feltöltődni és nem mindig a gátfutáson agyalni. A barátnőimmel elmegyünk majd vacsorázni egyet, illetve szeretnék minél többet lenni a kutyámmal is – árulta el. A debreceni atléta úgy akar megérkezni Törökországba, hogy nem az időeredményen gondolkodik, hanem arra koncentrál, hogy kihozza magából a maximumot.

Sport és tanulás egyensúlya

Grétának az elmúlt években nemcsak a versenyeken, hanem a tanulásban is helyt kellett állnia. Ez remekül sikerült, hiszen nemrég kapta meg a mesterdiplomáját a Debreceni Egyetem sportközgazdász szakán. – Nálunk, otthon mindig alapvető volt, hogy a mozgás mellett az iskola is ugyanúgy prioritás. Anno apukámnak és nagybátyámnak nem volt arra lehetősége, hogy az élsport mellett párhuzamosan tanuljon is, ezért nálam erre nagyon odafigyeltek. Mivel a családom életének mindig részese volt a versenyzés, ezért egyértelmű volt, hogy ilyen irányú oktatást kerestem. A Testnevelési Főiskolán végeztem sportszervező alapszakon, de mindig is tudtam, hogy valamit még építenem kell erre.

Ezért örültem nagyon, amikor a Debreceni Egyetemen elindult a sportközgazdász mesterképzés, hiszen a sportot és a közgazdaságtant is nagyon szeretem, így együtt pedig olyan mintha nekem találták volna ki

– hangsúlyozta. Hozzátette, az élsportolói karrierje végeztével nagyon szívesen erősítené valamelyik debreceni klubot, hiszen mint elárulta, hosszútávon is a cívisvárosban tervezi az életét.

