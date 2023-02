– Találtam egy szponzort, akinek a segítségével el tudok utazni a Dubajba, hogy feljuthassak a Burdzs Kalifa tetejére, miközben a fejemen egyensúlyozok egy labdával – vágott rögtön a közepébe László Gyula, akinek a hangjából érezni lehetett, mennyire boldog, hogy végre megoszthatta ezt az örömhírt. A Hajdu Online-nak árulta el először, hogy a debreceni édességgyáros, Felföldi József vette a szárnyai alá, aki állja a kiutazás költségeit.

Gyula hozzátette, az utazás feltétele, hogy szereznie kell maga mellé egy menedzsert, akivel a szerződéskötést, a megbeszéléseket, az engedélyeket, valamint a papírmunka ügyes-bajos dolgait intézi a vállalkozó. Eközben ő csak a gyakorlásra, az edzésre tudna koncentrálni.

A hadházi fiatal egyébként a hétköznapokban lemezlovasként bontogatja szárnyait, sőt, most egy énekesnőt is keres maga mellé. – Amatőr szinten mozgok ebben a zenei műfajban, de szeretném komolyan venni, és ennek egyik fontos lépése lehetne, ha találnék magam mellé egy énekesnőt, akivel járnám az országot, és közösen zenélnénk. Idővel még egy videóklipet is forgatnánk a Youtube-ra – hallottuk a jövőre vonatkozó ambícióiról a hadházi labdazsonglőrt.