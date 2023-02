A Debreceni Egyetem gárdája 1-0-s győzelmet aratott vasárnap a labdarúgó NB III. Keleti csoportjában, a fekete-fehérek a DVTK II. otthonából hozták el a három pontot Arjun Wente 22. percben szerzett góljának köszönhetően. Kétség kívül fontos mozzanata volt ez a cívisvárosi sikernek, de a 79. percben a hálóőr, Ratku Roland is sokat tett érte, ugyanis gyors vetődéssel kiütötte Benkő büntetőjét a jobb sarok elől – emlékeztet a deac.hu.

– Tudtuk, hogy mire kell készülnünk, ám a két sérülés az elején megnehezítette a dolgunkat – idézte fel a történteket a kapus, utalva Bidzilya és Aranyos korai kiválására. – A csapat abszolút betartotta, amit a stáb kért tőle: taktikailag fegyelmezettek voltunk. Úgy futottunk ki a gyepre, hogy kicsit visszaállunk a találkozó elején és abból próbálunk gyors kontrákat vezetni. A labdaszerzések után gyakran meg tudtunk indulni, és sokszor kerültünk lövőhelyzetbe, a diósgyőrieknek pedig nem engedtünk túl sok lehetőséget – fogalmazott a labdarúgó, aki azt is elmondta, nem volt sok dolga a meccsen, ezért sokat mozgott, gimnasztikázott a tizenhatoson belül, próbált együtt élni a játékkal és hangos szavakkal irányítani a védelmet.

A kivédett tizenegyesre így emlékezett vissza: – Megpróbáltam a játékos tekintetéből, testbeszédéből kitalálni, hová fog célozni. Ezúttal hamar eldöntöttem, hogy merre vetődöm el. Szerencsére valóban a jobb alsó sarokra rúgta, így ki tudtam védeni, és a kipattanónál is tisztáztunk. Ha nem is minden edzésen, de gyakran szoktunk tizenegyeseket rúgni, illetve védeni. Hogy mitől lesz egy kapus jó a büntetők hárításában? Szerintem elsősorban rá kell érezni, hogy a játékos merre akarja rúgni a labdát, illetve erősen, helyezve, magasan vagy laposan lövi meg. No és persze, az sem árt, ha valaki nem áll hadilábon a szerencsével. Emellett a magabiztosság is fontos, hátha el lehet bizonytalanítani az ítéletvégrehajtót – fogalmazott a hálóőr.