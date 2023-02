Szeles, hideg időjárás várta a gárdákat vasárnap délelőtt a miskolci mérkőzésen, amelyet az NB III Keleti csoportjában rendeztek a DVTK II. és a DEAC között. A két együttes nyár végi, hajdúsági találkozóját a borsodiak nyerték 1-0-ra, itt volt tehát az alkalom a visszavágásra! A vendégek nem voltak túl szerencsések, mert Anton Bidzilya a bemelegítésnél megsérült, helyette Lakatos Benjámin kezdett, majd a hetedik percben, ugyancsak sérülés miatt Aranyos is lejött, az ő helyét Virág Gergő vette át – olvasható a debreceniek honlapján.

Ennek ellenére jobban játszott a találkozó elején az egyetemi gárda, Sándor Tamás együttese agresszívan letámadta ellenfelét. A házigazdák komolyabb munkát nem adtak Ratku kapusnak, viszont az első 20 percben Al-Sheraji igen közel járt a gólhoz: lövése centikkel suhant el a kapu előtt. A meccs igen feszült hangulatban zajlott, különösen, miután a DEAC télen érkezett amerikai játékosa, Arjun Wente gyönyörű találatot szerzett. A vezetés után is támadásban maradt a Debrecen, ismét Rauf Al-Sheraji, majd Bényei bombázott kevéssel fölé. A miskolciak a szünet előtt Balázs révén veszélyeztettek, ám megúsztuk a szituációt.

A fordulást követően Wente visszagurítását Soltész lőtte kevéssel fölé, majd ráerősített a Diósgyőr, és sorra rúgta a szögleteket. Nagyjából egy órája zajlott a mérkőzés, amikor ismét a Debrecen került fölénybe, Wente és Lakatos is eredményes lehetett volna, ha pontosabban céloz. Úgy tűnt, nem forog veszélyben a DEAC győzelme, de a 79. minutumban Oláh nagyot esett a tizenhatosunkon belül, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A labdának Benkő futott neki, lapos, jobb sarokra tartó lövését Ratku Roland gyors vetődéssel kiütötte! Az utolsó percekben mindent megtett az egyenlítésért a DVTK II, azonban kivédekeztük a finist, így újabb három ponttal gazdagodott a DEAC.

– Amit elterveztünk a meccs előtt, azt 100 százalékig teljesítettük támadásban és védekezésben is. Az első félidőben többször is lehetőségünk nyílt veszélyes lövésekre, de ezeket elkapkodtuk. A második játékrész is hasonló tempóban zajlott, ám a vége felé beszorultunk, ami nem feltétlenül a DVTK II. érdeme volt, sokkal inkább a játékvezetőé. A tizenegyes is véleményes volt, de hála kapusunknak nem kaptunk gólt belőle. Annak ellenére szervezettek voltunk, hogy Bidzilya a bemelegítés közben megsérült, majd Aranyost is le kellett cserélnünk a hetedik percben. Sajnos, a két belső védőnk kisárgázódott, ezért ők nem játszhatnak a következő fordulóban, ezeket a gondokat majd meg kell oldanunk – nyilatkozta vezetőedzőnk, Sándor Tamás.