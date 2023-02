Korábban már felröppentek olyan hírek, miszerint a El Paso Locomotive FC-be igazolhat Pávkovics Bence, ám azóta hivatalossá vált, hogy a válogatott kerettag az USA-ban folytatja pályafutását. A játékos keddi Instagram-sztorijából az is kiderült, hogy már a tréningeket is elkezdte a Lokiban is megfordult belső védő.

HBN