A csakfoci.hu információi szerint eldőlt, hogy melyik amerikai csapatban folytatja pályafutását az Újpest és a Debrecen korábbi védője, Pávkovics Bence.

Mint ismert, a bekk távozását még tavaly májusban jelentette be a DVSC, Pávkovics 4 év, 118 meccs és 7 gól után búcsúzott a csapattól.

A Csakfoci emlékeztet: a játékos iránt NB I.-es érdeklődés is van, de az amerikai másodosztályból is kapott ajánlatokat, többek között az FC Tulsa is szerette volna megszerezni.

A portál információi szerint

Pávkovicsot végül a szintén a tengerentúli második vonalban játszó El Paso Locomotive FC igazolhatja le.

Azt írják, a felek mindenben megállapodtak egymással, az átigazolást pedig a következő napokban be is jelenthetik.