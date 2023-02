Bár György József vezetőedző a DEAC-FEHA19 playoff-kvalifikációs párharc felvezetésében portálunknak is elmondta, hogy hiába a Debrecen az esélyes, ő nagyon nehéz csatára számít, hideg zuhanyként érhette a debreceni hokifanatikusokat, hogy rögtön az első meccsen elvesztette a pályaelőnyt az egyetemi gárda. A három győzelemig tartó párviadal szerda esti nyitó meccsén a hajdúságiak hosszabbítás után 2–1-re kaptak ki a Debreceni Jégcsarnokban.

Esélyeshez méltón kezdték Révész Marcellék a meccset, ám Dobos mégis a vendégek szereztek vezetést a 11. minutumban. Fokozták a tempót a cívisvárosiak, ennek ellenére egészen a harmadik harmadig kellett várni az egyenlítésre, ekkor Mihalik András vágta a pakkot a székesfehérvári kapuba 57:11-nél. Jöhetett a ráadás, a 69. percben Zohovs ismét a vendégeket juttatta előnyhöz, amit a dunántúliak már nem is engedtek ki a kezükből.

Nem vették elég komolyan

György József vezetőedző a mérkőzés után érthetően csalódottan nyilatkozott a jegkorongblog.hu oldalon: – Nem is tudom megszámolni, hányszor hívtam fel a figyelmét a srácoknak, hogy ez már nem az a csapat, amelyikkel az alapszakaszban játszottunk. Az látszott, hogy az utolsó tíz mérkőzésükön mindenkinek megnehezítették a dolgát, és nem lehet félvállról venni őket. Sajnos most sem sikerült négy sort kiállítanunk, mert beteg és sérült is van közöttünk, ami ki is ütközött a végén.

Az első húsz percet nem vettük elég komolyan, nem tudtunk olyan tempót játszani, ami szükséges lett volna.

Utána már dolgoztunk, megvoltak a lehetőségeink, de nem tudtunk gólt szerezni. A hosszabbításban büntetőt lőhettünk, a legjobb játékosunknak nem volt elég magabiztossága, hogy ő végezze el, erre nem találok szavakat. Megérdemeltük, hogy kikapjunk, de még van négy mérkőzés, ebből kell hármat megnyerni – summázott a szakember.

A három nyert meccsig tartó párharc állása 1–0 a FEHA19 javára, a párharc második mérkőzést lapzártánk után rendezték ugyancsak a cívisvárosban.

HBN