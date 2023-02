Súlyos vereséget szenvedett a DEAC az Erste Liga alapszakaszának utolsó játéknapján, a DVTK egy ötöst hintett az egyetemistáknak a Debreceni Jégcsarnokban vasárnap este. Az 5–1-es zakó melletti a másik rossz hír, Bogesic Vedrant a második harmad vége felé arcon találta egy erősen meglőtt korong, a vérző játékos nem is tudott visszaállni már a meccsbe. – Sajnos elég csúnyán néz ki a szeme és környéke, nem hiszem, hogy szerdán, csütörtökön rendelkezésünkre áll majd – adott helyzetjelentést Bogesic állapotáról György József vezetőedző portálunknak. – Átküldött egy fotót, hogy jelenleg hogy néz ki, nem túl rózsás a helyzet...Ő szeretne játszani, de be van dagadva a szeme, két vagy három helyen varrták össze több öltéssel. Megpróbálja jegelni, de nem vagyok optimista a helyzetével kapcsolatban. Ha nem tudja kinyitni a szemét, akkor semmi értelme kockáztatni az egészségét – hangsúlyozta a tréner.

Ahogy György József is említette, a héten is pályára lép a DEAC, méghozzá háromszor is, hiszen elkezdődik a FEHA19 elleni három győztes meccsig tartó playoff-kvalifikáció. Az első két mérkőzést Debrecenben rendezik, a harmadik összecsapást pedig Székesfehérváron. Ezen a héten válogatott összetartás is van, eredetileg a keret tagja volt Vokla Roland is, de a védő a DEAC programja miatt az egyetemistákkal maradt.

– Rolandra nagy szükségünk van a playoff-kvalifikáció alatt – szögezte le György József. – Ha ő sem lenne velünk akkor négy hátvédünk maradna, mert Sándor Bence is kiesett a térde miatt, az FTC-meccs óta nem tudott edzeni. Mark Szmirnov tudna még hátvédet játszani, de ő is betegséggel küzd egy ideje. Antibiotikum kúrát írtak ki neki, nem tudom, össze tudja-e kapni magát szerdára. A mostani FEHA19 már nem egészen ugyanaz a csapat, amelyik az alapszakaszt teljesítette. Januárban hoztak három minőségi játékost, így nagyon nehéz párharca számítok. Tavaly is megnehezítették a dolgunkat, azóta erősebbek lettek. Van min gondolkodni, mert nincs értelme csapágyasra járatni a játékosainkat a rájátszásra. A fehérvári fiatalok biztos, hogy végig fogják zakatolni a 60 perceket, az a kérdés, hogy mi ki tudjuk-e használni a rutinunkat. Amit az alapszakaszban dolgoztunk, az most semmit nem ér.

A rájátszás teljesen új fejezet, 0–0-ról indulunk, három meccset kell megnyerni a párharc alatt.

Mi vagyunk a favoritok, de hogy ez teher lesz-e vagy sem, csak a jégen derül ki. Az első két összecsapásunkat hazai pályán játsszuk, jó lenne 2–0-val menni Fehérvárra – zárta gondolatait a szakember.

A DEAC–FEHA19 playoff-kvalifikáció első két mérkőzését szerdán és csütörtökön rendezik 18.30-tól a Debreceni Jégcsarnokban.

MSZ