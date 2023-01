Ahogy azt vasárnap elsőként jeleztük, a DVSC a szerb első ligás Novi Pazar négyszeres montenegrói válogatott védekező középpályása, Stefan Loncsar leigazolását tervezi. Nos, a piros-fehérek hétfő délután egy sejtelmes sztori-videót tettek ki az Instagram-oldalukra, amin az látszik, hogy egy lehetséges új igazolás sétál ki a játékoskijáróból a Nagyerdei Stadion gyepére. A debreceniek kedd délután aztán a hivatalos oldalukon be is jelentették Loncsar átigazolását. A 26 esztendős labdarúgó csapatkapitánya volt a délszláv együttesnek, az idei szezonban 18-szor lépett pályára a bajnokságban, és mindegyik találkozót végigjátszotta, ezeken 1 gólt és 2 gólpasszt jegyzett. Korábban futballozott a montenegrói FK Sutjeska Niksic, a szerb Rad, és a horvát NK Istra gárdájában is, onnan került a Novi Pazarhoz, így Loncsar 220 első osztályú montenegrói, szerb és horvát bajnokival a lábában szerződött a cívisvárosba. A 190 cm-es labdarúgó piaci értékét a Transfermarkt oldal 800 ezer euróra tartja.

Forrás: DVSC

