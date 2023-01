Mintegy két hónapja véget értek a vármegyei II. osztály őszi küzdelmei Hajdú-Biharban is, s a téli szünetet követően az alapozást is elkezdték a bajnokság együttesei. A déli csoport első etapjának bajnoka a Nagyrábé lett, mely csapat 13 meccsen 10 győzelmet és 3 vereséget tudott felmutatni, 41 lőtt és 13 kapott góllal. Az éllovas vezetőedzője, Bende Tibor a HAON-nak elmondta, hosszú és ígéretes projektben vannak, így nem lepődött meg a sikeres szereplésen. – A tavalyi szezonunk nem úgy sikerült, ahogyan elterveztük, akadtak távozóink nyáron, így meg kellett erősíteni a keretünket. Kimondott célunk volt az előző kiírás tavaszán, hogy újra egy sikeréhes gárdát rakjunk össze Nagyrábén, ennek érdekében több mint tíz játékost igazoltunk. A dobogós helyezést mondhatni elvártuk magunktól, de az első pozíció is szóba került az ősz során. Nem olyan egyszerű akkor sem egy együttes dolga, ha sok kiváló képességű labdarúgót szerződtet, hiszen őket egy csapattá kell gyúrni, ami elég nagy feladat is lehet. Ehhez képest a nyári felkészülésünk remekül zajlott, nagy létszámban tudtunk edzeni, látszott, hogy a srácok fogékonyak a munkára és az elképzelésünkre – kezdte a szakember.

Meggyőző teljesítmény

A Nagyrábé teljesítménye önmagáért beszél, hiszen a megszerezhető 39 pontból 30-at gyűjtöttek, emellett a bajnokság egészét nézve holtversenyben ők rúgták a második legtöbb gólt, illetve a legkevesebbszer az ő kapusukat mattolták az ellenfelek. A kisebb, vagy rosszabb formában játszó csapatok ilyen riválisokkal szemben sok esetben „beparkolják” a buszt és kontrákkal próbálnak érvényesülni, amelyek ellen még Bende Tibor együttesének is fejlődnie kell. –

Mindhárom vereségünket hazai pályán szenvedtük el, ami annak is betudható, hogy a közönségünk olykor türelmetlen velünk szemben, amit a srácok nem mindig tudnak megfelelően kezelni.

Emellett sok riválisunk úgy megy fel a pályára ellenünk, hogy nem feltétlen szeretnének futballozni, inkább bunkerfociban gondolkodnak. Az ilyen együttesek ellen nehéz, hiszen ha megszerzik a vezetést, hatványozottan igaz, hogy csak védekeznek. Amikor nem sikerült győznünk, akkor is mi domináltunk a 90 percek alatt, ezen mindenképpen javítanunk kell tavasszal – emlékezett vissza a tréner, majd hangsúlyozta: kedvenc mérkőzése az ősz folyamán az Ebes elleni volt, hiszen akkor egy kétes játékvezetői ítélet következtében hátrányba kerültek, de csapata megmutatta karakterét, s végül nagy győzelmet arattak.

Nem terveznek igazolni

Nagy játékosmozgás volt Nagyrábén az elmúlt átigazolási ablakban, ám a téli transzferszezon mindig lehetőséget ad a vezetőknek, illetve a stáboknak, hogy tovább erősítsék keretüket. A listavezető edzője portálunknak elmondta, nem gondolkodnak új játékosok szerződtetésén, elégedett a csapattal, s szeretnék őszi formájukat a folytatásra átmenteni. – Van egy 18-20 fős keretünk, akikkel folyamatosan tudunk dolgozni, nagy létszámban tréningezni. Az egyik legfontosabb, hogy maradjon egyben a keret, amelyre most kiváló esély mutatkozik.

Döntő tényező lesz, hogy a tavaszi folytatásban milyen hamar tudjuk megszerezni az első gólunkat a nálunk picit alacsonyabban jegyzett ellenfelek ellen, hiszen ekkor saját játékunkra koncentrálhatunk.

Azért sem tervezünk nagy játékosmozgást, mert ennek a közösségnek még mindig csiszolódnia kell, amihez sok-sok munkára van szükség. A felkészülési időszakban szinte csak is kizárólag egy osztállyal fentebb jegyzettekkel fogunk megmérkőzni, ezzel is szeretnénk készülni a szintlépésre – nyilatkozta a szakember, aki elmondta, sok remek képességű sportolója van, de a siker kulcsát a közösség erejében látja. Ez a tény sokáig repítheti a helyi labdarúgást.

A Nagyrábé első tavaszi mérkőzését február 18-án vívja az Ebes ellen.

Orosz Krisztofer