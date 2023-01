Megtartották kedden délután Debrecenben, a Nagyerdei Stadion VIP-termében az idei női futsal Európa-bajnokság négyes döntőjének sorsolását. Az eseményt az M4 Sport élőben közvetítette, Berkesi Judit angol nyelven vezette le a ceremóniát. A beszédek után a tavalyi győztesnek járó kupát hivatalosan is átvette városunk képviseletében dr. Széles Diána alpolgármester.

Még 2022 novemberének végén derült ki, hogy sokak nagy örömére, idén Debrecenben, a Főnix Arénában rendezik meg a harmadik alkalommal kiírt női futsal Eb-t. A március 17. és 19. között sorra kerülő Eb-döntőbe akárcsak tavaly, ezúttal is a magyar, az ukrán, a portugál és a címvédő spanyol nemzeti együttes jutott be.

A főeseményen, a sorsoláson Laurent Morel, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) futsal szakágának vezetője elsőként Ukrajna nevét húzta ki, nem sokkal rá kiderült, az ukránok Magyarország ellen meccselnek majd elsőként március 17-én, 19.30-tól az elődöntőben. Előtte, délután négytől pedig a spanyolok és a portugálok csapnak majd össze.

Az ezüst biztos lenne

– Nagyon örülök Ukrajnának, ugyanis a spanyolok és a portugálok kimagaslanak a mezőnyből, velük szemben sanszunk nincs. Technikailag, taktikailag fejlettebbek, ám az ukránokkal azonos szinten vagyunk, egy ki-ki meccset fogunk velük játszani, a pillanatnyi forma, az idegállapot döntő lehet, ahogyan a hazai pálya is. Ha sikerül őket megvernünk, akkor már biztos lenne az ezüstérem. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy már az is nagy dolog, ott lehetünk az Eb final fourban, már másodjára. Nagyon remélem, hogy sokan kilátogatnak majd a Főnixbe szurkolni a válogatottnak, a mi lányainknak, hiszen nyolc DEAC-os hölgy is tagja a nemzeti együttesnek. A sorsdöntő pillanatokban nagyon sokat számíthat a buzdítás. A női futsal hazánkban is fejlődik, ahogyan a női labdarúgás is, sajnos egyelőre nem egymást kiegészítve, hanem egymás kárára, de reméljük, hamarosan elérjük, hogy válvetve, egymást erősítve haladnak majd előre – mondta el a HAON-nak Kozma Mihály, futsal szakág-vezető, volt szövetségi kapitány.

A mieink az előző évben az oroszok kizárásával kaptak lehetőséget a döntőbe jutásra, az idei Eb-re azonban a tavaly őszi selejtező megnyerésével biztosította a helyét Frank Tamás alakulata. A magyar női futsalválogatott októberben a csehországi Eb-selejtezőn a szlovákokkal 1-1-es döntetlent játszott, aztán a bosnyákokat 3-2-re, a cseheket pedig 3-0-ra verte. Az előző kiírásban a negyedik helyen zártak a magyar lányok.

HBN