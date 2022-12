Megtört a DEAC győzelem-döntetlen sormintája, miután 3–1-re múlta felül az Aramist hétfő este. Pedig a listavezető budaörsiek eddig vitézkedtek az NB I.-ben, tizenhárom meccsen harmincegy pntot szereztek, így az első helyről várták az összecsapást. Moga Flavius Lóránt legénysége a cívisvárosi meccsre a Berettyóújfalu 8–6-os legyőzésével hangolt, így Elek Gergő legénysége a bajnoki pontok begyűjtése mellett kis túlzással a hajdú-bihari futsal presztízséért is harcolt.

Forrás: Napló-archív

Dieby Arango lövése adta meg az alaphangot a DESOK-ban megrendezett mérkőzésnek. A DEAC szokás szerint igyekezett egész pályán letámadni, Szabó Ábel még közelebb járt a gólhoz, próbálkozása a kapufáról pattant ki a mezőnybe. Hazai mezőnyfölénnyel teltek az első percek, aztán szép fokozatosan a listavezető Aramis is felébredt Csipkerózsika álmából, és több lehetőséget is kidolgozott.

Ám mégis a hazai nézők ugrottak talpra, ugyanis egy szögletet követően Rácz Zsolt szerzett vezetést a DEAC-nak. 1–0. Szinte rögtön egalizálhattak volna budaörsiek, de Krajcsi remek ütemben vetett bele magát a labdába. A debreceniek kapusa nem csak a gólvonalon jeleskedett, támadásban időnként ötödik mezőnyjátékosként is funkcionált. Ne hallgassuk el azt sem, előfordult, „csines” passzt adott, és az egyik ilyen után bizony bravúrra volt szüksége ahhoz, hogy maradjon az előny. Elek Gergő vezetőedző nem is hagyta kommentár nélkül a dolgot. Utána viszont már a dicséret hangján szólt a hálóőrhöz, mert óriási reflexszel hárított egy közeli lövést. Aztán jött még egy rossz Krajcsi-passz, de azt is korrigálta a játékos. Agresszívabbá váltak a vendégek, de a hajdúságiakat sem kellett félteni, a mozgékonyságukkal kompenzálták az ellenfél fizikai fölényét. Fél perccel a vége előtt tovább növelhették volna előnyüket a fekete mezesek, de a kapu előtt mindenki lemaradt a keresztpasszról.

Fordulás után próbált nagyobb nyomást helyezni a DEAC-ra az Aramis, de Vass Ottóék átvészelték a nehéz időszakot. A 27. percben ismét Krajcsi villantotta meg a reflexeit, egy sorfal mellett előtt szabadrúgást hatástalanított. Az idő teltével egyre nagyobb lett a feszültség a pályán, a 29. minutumban már az ötödik faultját szedték össze a hazaiak, ekkor már a publikumnál is elszakadt a cérna, hangosan tiltakoztak a bíró döntése ellen.

Szerencsére a sporik ténykedése sem zavarta meg az egyetemistákat, akik Harmati Tamás révén tovább növelték az előnyüket a 33. minutumban. 2–0.

Ha egy üzlet beindul, még ünnepelt a közönség, amikor már három volt közte: Thiago bombázott a jobb felsőbe. 3–0.

Támadásban 5 a 4-re álltak át a budaörsiek, amelynek egy Horváth Szabolcs-gólban lett meg az eredménye, így 3–1-re nyert a DEAC, teljesen megérdemelten.

MSZ