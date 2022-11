Egy mérkőzés kivételével véget értek a megyei I. osztályú bajnokság küzdelmei az őszi szezonban. A Józsa két győzelemmel, négy döntetlennel és kilenc vereséggel zárt a bajnokság felénél. A csapat vezetőedzője a HAON-nak értékelte egyesülete teljesítményét. – Fontos hangsúlyoznom, hogy Józsán hosszú távra tervezünk és ilyen keretek közt értékeljük a mögöttünk álló időszakot. Miután megnyertük a másodosztályt, feltettem a kérdést a srácoknak, szeretnének-e elindulni a megye I.-ben. Kollektíven mindenki azt válaszolta, hogy szeretnének szintet lépni.

Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű, hiszen merőben más a futball egy osztállyal fentebb, s ezt a saját bőrén tapasztalja leginkább az ember. Én úgy láttam, hogy érdemes lett volna még egy esztendőt a megye II.-ben tölteni, hogy még nagyobb rutint tudjunk szerezni, de a csapat végül a meghozott döntés mellett tette le voksát.

Voltak olyan mérkőzések ősszel, amiket kellő tapasztalattal győzelemmel tudtunk volna abszolválni, de adott a feladat: itt kell helytállnunk – kezdte az edző.

Reális célkitűzés

A Józsa gárdája nagy lendülettel, tekintélyt parancsoló eredménnyel kezdte a szezont, hiszen 9–1-es győzelmet arattak az első fordulóban, de hamar rájöttek, hogy a szép futball nem mindig párosul eredménnyel. – Meglepően tapasztaltam, hogy milyen sok akadémista ifjonc szerepel ebben a bajnokságban, ami meghökkentő volt. Senkinek sem kell bemutatni, hogy más kávéház egy osztállyal fentebb futballozni, de számomra a legfontosabb az, hogy a csapat egységesen, egy célért küzdjön.

Az edzői felfogásom is ilyen, hisz sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy a játékosaim elsősorban élvezzék a futballt, mintsem csúnyán, olykor-olykor csalva a focit, egy góllal nyerje meccseiket.

A mi filozófiánk az, hogy józsai kötődésű fiatalokra építsünk, és természetesen céljaink közt szerepel a bennmaradás – mondta el az tréner, aki hozzátette, amennyiben a pontvadászat végén búcsúzni kényszerülnek a bajnokságból, akkor sem fogják fel tragédiaként, hiszen egy esetleges plusz év eltöltése a másodosztályban megadná a kellő rutint a játékosainak.

Fontos a kommunikáció

Szabó László elmondása szerint a vehemens edzők közé sorolná magát, hiszen a szakembert három alkalommal is kiállították az őszi szezonban. A tréner fontosnak tartja a közös kommunikációt a játékvezetőkkel. – Természetesen minden éremnek két oldala van, nekem is fejlődnöm kell abban, hogy higgadtabban kezeljek szituációkat. Vannak esetek azonban, amikor egy-egy szó, vagy megjegyzés után azonnal kapom a piros lapot.

Már évekkel ezelőtt kezdeményeztem a megyei játékvezetőknél, hogy szezon elején üljön össze az összes edző és játékvezető egy közös beszélgetésre, ahol tisztázzuk a legelején a határokat.

Úgy gondolom, hogy ebben az esetben sok félreérthető szituáció elkerülhető lenne – nyilatkozta a szakember.

Ha labdarúgás, megkerülhetetlen a kérdés, miszerint ki nyeri a jelenleg is zajló labdarúgó világbajnokságot. Szabó László kérdésünkre elárulta, két válogatottat is favoritként tart számon. – Véleményem szerint a brazilok és a franciák a legesélyesebbek a végső győzelemre. Előbbinél komoly problémákat okozhat, hogy legjobb játékosuk ideiglenesen nem állhat Tite szövetségi kapitány rendelkezésére, de a Selecao kerete így is bombaerős.

A gallok esetében azonban jobbnak látom a helyzetet, mert taktikailag és csapatként előrébb tart Deschamps mester legénysége, így őket tartom egy fokkal esélyesebbnek a világbajnoki címre

– mondta el várakozásait az edző.

A Józsa csapata a tavaszi szezon első mérkőzését február 18-án játsza hazai környezetben a Püspökladány ellen.

Orosz Krisztofer