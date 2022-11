Új otthonra lelt a debreceni e-sport, hiszen pénteken átadták a Debreceni Egyetem E-Sport Központját. A részben kormányzati, részben egyetemi forrásból, nagyjából 300 millió forint felhasználásával elkészült, mintegy 330 négyzetméteres központ hazánk legnagyobb, kifejezetten az e-sport céljait szolgáló oktatási és sportlétesítménye. A Nagyerdei Stadionban helyet kapó két szintes helyiségben 100 csúcstechnikás gép és a hozzá tartozó terminál található, ahol a diákok, valamint az e-sportolók fejleszthetik a tudásukat.

A megnyitón Bács Zoltán kancellár hangsúlyozta, egy régóta megálmodott létesítménnyel gazdagodik a Debreceni Egyetem és a Nagyerdei Stadion, hiszen már 2017-ben szóba került, hogy szükség lenne egy e-sportot kiszolgáló komplexumra. – A fővárosban már korábban is léteztek ilyenek, de komplexitásban a debreceni azokat is felülmúlja. A létesítmény napközben oktatási célokat is szolgál, tanítási időn kívül pedig a DEAC és a DVSC e-sportolói tudják használni. Ezzel teljessé vált a Nagyerdei Stadion külső karéjának kihasználtsága. Már a stadion tervezésekor is cél volt, hogy ilyen dolgokra is hasznosítani lehessen, az elmúlt 8 év tapasztalatai, adatai azt támasztják alá, hogy ez helyes elképzelés volt. A létesítményt együtt használhatják a DLA, a DVSC és a DEAC sportolói, ami egy újabb példája a két klub szoros együttműködésének, ami egyedülálló országos szinten is – mutatott rá a kancellár.

Forrás: Kiss Annamarie

Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár köszöntőjét azzal kezdte, számára mindig öröm Debrecenbe jönni, mert a helyi egyetem működése példaértékű és modelleket szül. – Az intézménynek az önkormányzattal, a környező gazdasági szereplőkkel, a sportélettel való együttműködése volt az egyik meghatározó példa, ami a teljes magyar felsőoktatás struktúrájának megújítását szolgálta. A magyar hallgatók kétharmada sportnyelven szólva elitligás – világ legjobb 5 százalékába tartozó – egyetemre jár, amilyen a Debreceni Egyetem is. A stadion előtt állva nem mondaná meg a belépő, hogy itt a Gazdasági-, az Informatikai-, a Műszaki Kar, és maga a sportkomplexum forr egybe. A munkaerőpiaci igényeknek megfelelően egyre fontosabbá válik az informatikai, műszaki képzés, amelyet remekül lehet ötvözni az e-sporttal. Hazánkban a kimutatások alapján nagy, és egyre növekvő bázisa van az e-sportnak, jelenleg 640000 magyar végzi rendszeresen, belőlük lehetnek a jövő informatikai, műszaki emberei – hangsúlyozta.

A helyettes államtitkár kiemelte, jó kezdeményezésnek tartja, hogy az e-sport legyen egybeépítve a sporttal és az oktatással. – A Nagyerdei Stadionban erre megvan a lehetőség egy helyben, ami egyedülálló és példaértékű az országban. Kívánom, hogy ez az egyetemi sportot, e-sportot és informatikát fejlesztő együttműködés a mindennapok gyakorlatává váljon – fogalmazott Hankó Balázs.

Hajdú András, az Informatikai Kar dékánja beszédében felidézte, hogy annak idején az Informatikai karon dolgozók fejében fordult meg az e-sport fejlesztésének gondolata. Mint fogalmazott, az e-sport túlmutat a sima játékos megoldásokon: a mentális egészség megőrzését is segíti, és az oktatásban való megjelenése is fontos lehet. – A központban lévő számítógépek nagyon erős háttérrel rendelkeznek, így ide lehet hozni olyan kurzusokat, amiket az Informatikai karon nem biztos, hogy meg lehetne valósítani: gondolok itt számítógépes grafikai és mesterséges intelligenciai kurzusokra, vagy minden nagyobb kapacitást igénylő dologra. Sokat várunk ettől a központtól, biztos, hogy népszerű lesz a hallgatók körében. Kíváncsi vagyok arra, miként tudjuk összeépíteni az oktatást az e-sporttal – mondta el a dékán.

Forrás: Kiss Annamarie

A központot vélhetően leginkább az egyetem hallgatói, és a DEAC Hackers tagjai használják majd. Lóczi Lászlóné Kovács Marianna, a DEAC ügyvezetője kiemelte, évek óta várták a létesítmény létrejöttét. – Sajnos ezt már nem élhette meg Bátfai Norbert, aki nagy szerepet játszott a DEAC e-sport szakosztályának hivatalos megalakulásában. Az évek munkájának köszönhetően komoly e-sport élet kezd kialakulni nálunk. Nagy öröm, hogy végre birtokba vehetjük a központot, rengeteget tud majd segíteni a fejlődésben, pedig már most is vannak olyan egyetemi hallgató versenyzőink., akik komoly nemzetközi eredményeket tudtak elérni az informatika és az e-sport világában – mondta el az ügyvezető.

A beszédek után ünnepélyesen átadták a központot, amelyet rögtön kipróbáltak a DEAC és a DVSC e-sport szakosztályának versenyzői.

MSZ