Ahogy az élet minden területére, úgy a sportvilágba is begyűrűzött az energiaárak drasztikus emelkedése. Debrecen város közgyűlése nemrégiben fogadta el azt az energiatakarékossági tervet, amely több intézmény – köztük sportlétesítmények – működését érinti. Ennek kapcsán portálunk felkereste azokat az egyesületeket, amelyek ezen intézményekben élik mindennapjaikat, hogy megtudjuk milyen hatással vannak rájuk az intézkedések.

Már egy hónapja nem üzemel a Derék utcán a 2-es jégcsarnok, amit annak idején azért építettek, mert így volt megoldható, hogy minden szakág képviselői és a város lakossága is elegendő időhöz jusson a jégen. Most azonban visszatértek azok az idők, amikor egy pályán kell megosztoznia mindenkinek.

Elsőként Kecskeméti Áron, a DEAC jégkorongcsapatának a másod- és kapusedzője, a DHK szakmai igazgatója beszélt a HAON-nak. – A felnőttek reggelente tréningeznek, ami alapból nem annyira sűrű időszak, ezért ők a megszokott ritmusban készülhetnek.

Az utánpótlás szempontjából egy kicsit gazdaságosabban kell beosztani az időnket. Az eddigi 1 óra 10 perces alkalmak lecsökkentek 50 percre, illetve összevontunk korosztályokat

– osztotta meg. A szakember hozzátette, az edzői stáb úgy dolgozik, hogy a kicsit megváltozott körülmények semmilyen szempontból ne menjenek a munka rovására.

A Jégkarc SE műkorcsolyázói esetében is hasonló a helyzet, mint a hokisoknál. A korosztályok összevontan gyakorolnak és rövidültek az alkalmak is. – Több időt és energiát fordítunk a száraz edzésekre és megpróbálunk minden adandó lehetőséget kihasználni. Ha esetleg valakinek elmarad egy foglalkozása, akkor igyekszünk azokat az időpontokat átvenni. Nem egyszerű a helyzet, de igyekszünk minél többet kihozni belőle – mondta Gyulai Györgyi, az egyesület alapítója és vezető szakedzője.

A Debreceni Jégkorongszervező Közhasznú Sportegyesület – a DJK SE – amatőr hokisainak rendszeresen a 2-es jégcsarnok szolgált otthonául. Nekik sem kellett felhagyniuk az tréningekkel, de Nádasdi Norbert elnök elmondta, kompromisszumokat kellett kötniük. – Heti kétszer, este 9-10 óra környékén mehetünk a csarnokba, ami nem a legideálisabb, hiszen a csapat több tagja is családos apuka. Azonban ilyen időkben örülünk, hogy továbbra is járhatunk edzeni – fogalmazott.

A fentebb említett egyesületeknek jelenleg a legnagyobb aggodalmat az jelenti, hogy a polgármester bejelentése szerint a város december 31-ig tudja finanszírozni a Debreceni Jégcsarnok fenntartását. Korábban a DEAC Jégkorong-szakosztályának vezetője,

Fodor András elmondta portálunknak, a szövetséggel és az államtitkársággal karöltve minden erejükkel azon dolgoznak, hogy január 1. után is nyitva maradhasson a csarnok.

A másik intézmény, amelynek drasztikusan növekszik majd – az amúgy eddig sem olcsó – üzemeltetése, az a Debreceni Sportuszoda. Papp László elmondta, hogy az előzetes kalkulációk alapján 2023-ban nagyjából 1 milliárd forintba kerülne együttesen az uszoda távhő- és villamosenergia-ellátása, ezt viszont a város nem tudja vállalni egész évre. Jelen állás szerint a létesítmény december 15-ig lesz nyitva, de addig is csak korlátozottan működik: az 50 méterest nem, de a 25-ös és a tanmedencét még lehet használni.

Forrás: Molnár Péter

Kókai Dávid, a DSI Debrecen úszó- és a Debreceni Búvárklub uszonyos-szakosztályvezetője adott nekünk helyzetjelentést. – Lemondásokkal és áldozatokkal jár ez a szituáció, de így is örülünk neki, hogy egyáltalán vízbe mehetnek a sportolóink.

Nagyon sűrűn és sokszor egészen szokatlan időpontokban is lesznek edzések, de az a lényeg, hogy mindenkinek jusson idő a medencében

– mondta a szakember. Megjegyezte, sajnos a Hajós Alfréd Kupa – decemberben esedékes – negyedik, záró fordulóját nem tudják megrendezni.

A létesítmény a DVSE másodosztályú vízilabdacsapának is az otthona. A klub elnöke, Becsky István elmondta, hogy bíznak az állam és a szövetség segítségében a december 15. utáni nyitvatartással kapcsolatban. – Némi átszervezéssel az utánpótlás és a felnőtt együttes tréningeit is tudjuk biztosítani. Sőt, a másodosztályban reményeink szerint a mérkőzéseket lejátszhatjuk majd a 25 méteres medencében is. Felmerült lehetőségképpen, hogy néhány felnőtt meccset Hajdúszoboszlón rendeznénk meg – árulta el, majd hozzátette: inkább arra koncentrálnak, hogy mindent megoldjanak házon belül.

A debreceni közgyűlés által elfogadott energiatakarékossági csomag szerint az Oláh Gábor utcai Sportkomplexum – beleértve a Gyulai István Atlétikai Stadion és Edzésközpontot – esetében a fűtés csak az állagmegóváshoz szükséges mértékben működik majd a távhőellátásról. A csarnokban az NB I.-es kosárlabda-mérkőzések idején – a DEAC-cal kötött megállapodás értelmében – elektromos hősugárzók biztosítják majd a fűtést a sportcsarnokban, az edzéseket pedig a város különböző – erre alkalmas – tornatermeiben tarthatják majd meg.

Ezzel kapcsolatban szintén Becsky Istvánt kerestük, aki DEAC kosárlabda-szakosztályának vezetőjeként is tevékenykedik.

A szakember megerősítette a HAON-nak, hogy hősugárzókkal fűtenek, azonban a felnőtt csapat, illetve az akadémisták jelenleg még az otthonukban, az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban edzenek.

– Kicsit „összehúzzuk” magunkat, de szerencsére a tréningek zavartalanul mennek – mondta. Hozzátette, az időjárástól is függ, hogy később kell-e élniük a korábban említett lehetőséggel.

A Debreceni Sportcentrum Kft. munkatársai az atlétikai stadion melletti épületből átköltöztek a Sport Hotelbe, azonban a sporttevékenységek ott sem szűntek meg. Ezzel kapcsolatban a DSI Debrecen atlétika-szakosztályának vezetője, Géczi Gergő elmondta, szerencsésnek érzik magukat. – Nálunk semmilyen extra intézkedés nincsen, ugyanúgy megyünk tovább, ahogy az elmúlt években. Az öltözőket, a termeket és a futófolyosót használhatjuk, ahogy természetesen a szabadteret is.

Összetehetjük a két kezünket, hogy bennünket nem súlyt úgy ez a probléma, mint a többieket

– fogalmazott.

Cikkünk tárgya főképpen a közgyűlésen említett létesítményekre fókuszál, azonban a DVSC labdarúgó- és kézilabdacsapatát is megkérdeztük a helyzetükről. A Nagyerdei Stadion kapcsán Páll László, az üzemeltető cég ügyvezetője korábban már elmondta a HAON-nak, hogy a takarékosság érdekében próbálnak minél kevesebb távhőt igénybe venni, és elektromos üzemmódra álltak át. A jövő hét szerdai, Mezőkövesd elleni, idei utolsó bajnokit követően csak annyira fűtik fel a stadiont, hogy biztosítsák az állagmegóvást. Azon helyiségekben, amelyekben továbbra is dolgoznak majd ugyanúgy normál hőmérséklet lesz, mint korábban.

A DVSC labdarúgócsapata megkeresésünkre elárulta, hogy a felnőtt és az utánpótlás csapatok edzései is zavartalanul folynak tovább a pallagi központban, de természetesen különös figyelmet fordítanak a takarékosságra.

Hasonló a helyzet a Loki kéziseinél is, az – Eb miatt a következő hetekre megfogyatkozott – felnőtt keret és az akadémisták továbbra is rendes kerékvágásban edzenek a Hódosban. Ők is kiemelték, hogy amennyire csak lehet igyekeznek spórolni az energiával. A nehézségekben segítség a DVSC Schaefflernek, hogy a 2023-as évre elengedte a Hódos Imre Sportcsarnok bérleti díját az önkormányzat.

Bakos Attila