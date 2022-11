Zsinórban második bajnokiját nyerte meg vasárnap a Debreceni EAC a labdarúgó NB III. Keleti csoportjában. Az egyetemisták a Pénzügyőr előző fordulóbeli legyőzése után a hétvégén a Termálfürdő FC Tiszaújvárost verték idegenben 2-0-ra. Az összecsapás első félidejében Kónya Márk talált be távoli lövésből, a meccs vége előtt pár perccel pedig Lakatos Benjámin fejelt gólt.

– Az első félidőben jól játszottunk, volt három-négy nagyobb lehetőségünk, amelyekből egyet gólra tudtunk váltani – emlékezett vissza a klubhonlapnak a kilencven percre az első DEAC-találat szerzője. – A szünet után kiegyenlítettebbé vált a küzdelem, inkább mezőnyjáték zajlott a gyepen. Akkor is volt 2-3 helyzetünk, míg a tiszaújvárosiaknak csupán egy – fogalmazott Kónya Márk, aki a góljáról annyit mondott: szögletet követően egy kavarodás után Soltész combbal érte el a labdát, ő szólt csapattárásnak, engedje át neki, majd kapura lőtte. A labda megpattant egy védőn, és a jobb alsó sarokban kötött ki. – Nagyon kellett az a gól a mérkőzés elején. Mondhatni, én pedig jókor voltam jó helyen – jelentette ki Kónya. A játékos a Pénzügyőr ellen sérülést szenvedett, felrepedt a fején a bőr, amit össze kellett varrni, és egy kisebb agyrázkódást is „begyűjtött”. Emiatt a Tiszaújváros ellen is kötéssel a fején futballozott.

– Csak minimálisan zavart a kötés, például fejelni is ugyanúgy mertem, mint korábban. Pár napot pihentem, majd csütörtöktől már a csapattal edzhettem. Nagyon örülök a vasárnapi győzelemnek, szeretnék itt folytatni a következő, Kisvárda elleni bajnokin. Meccsről meccsre haladunk, de azt a többiek nevében is kijelenthetem, hogy szeretnénk a dobogón telelni, és ezért minden megteszünk a hátralévő idei négy bajnokin – nyilatkozta Kónya Márk.