A papírformának megfelelően a DEAC–DVSC párharcból a Loki jutott tovább a Magyar Kupa legjobb tizenhat csapata közé. Ahogy arról részletesen írtunk, a piros-fehérek magabiztos, 4–0-s győzelemmel léptek a következő körbe, méghozzá úgy, hogy mindkét játékrészben kétszer találtak be az egyetemisták kapujába. A sikerből góllal és gólpasszal vette ki a részét Major Sámuel, a Vasutas saját nevelésű játékosa.

– A DVSC–DEAC mindig érdekes párosítás a cívisvárosban, boldog vagyok, hogy aránylag simán lehoztuk a mérkőzést.

Nagyon örülök, hogy a továbbjutáshoz én is hozzá tudtam járulni.

Jól jöttek számomra ezek a játékpercek, mert eddig kevesebb szerepet kaptam az első csapatban – mondta a Haonnak a 20 esztendős játékos, aki beszámolt a gólpasszáról és a góljáról is. – Baranyai Nimród szerzett labdát az ellenfél térfelén, ezt követően megtoltam a játékszert egy védő mellett, a tizenhatoson belülre törve visszagurítottam, és szerencsére Horváth Krisztofer jól érkezett. A szünet utáni első percben Neofytidisz indította a bal szélen Kyzidiriszt, aki remekül ívelt be, én pedig a bal felsőbe bólintottam. Gyermekkori álmom vált valóra azzal, hogy bajnokin debütáltam a DVSC-ben, most pedig megszereztem az első gólomat is, remélem, sikerült bizonyítanom a szakmai stábnak, és a jövőben egyre több lehetőséget kapok majd – nyilatkozta a középpályás.

Forrás: Czinege Melinda

Bényei Balázs is a Lokomotívban nevelkedett, a rutinos hátvéd jelentős NB I.-es múlttal a háta mögött fogadta el az egyetemi gárda ajánlatát, amit azóta sem bánt meg.

– Nyilván szívügyem a Loki, követem a gárda szereplését, de a pályán félre tudom tenni az érzelmeket, hiszen már a DEAC színeiért küzdök – szögezte le. – A súlyos sérülésemet követő rehabilitáció alatt végig éreztem a klub támogatását, remélem, tudom törleszteni azt az odafigyelést, amit az elmúlt bő egy évben kaptam. Bízom benne, hogy jobb is lesz a formám, ez a harmadik meccs, amin szerepet kaptam, van még mit visszanyernem a korábbi erőnlétemből. Minden nap ezen vagyok, és hogy minél gyorsabban teljesen a csapat rendelkezésére álljak.

Próbáltunk zártan védekezni a DVSC ellen, és abból kontratámadásokat indítani. Az első játékrészben utóbbiból nem sok valósult meg.

Fordulás után nem tudtuk jól levédekezni a Loki játékosainak mélységi befutásait, ebből adódott a nagyobb különbség – összegzett a 32 esztendős hátvéd.

A Magyar Kupa következő fordulójának sorsolását csütörtök 20 órától tartják, melyet az M4 Sport élőben közvetít. A legjobb 16 mezőnyének mérkőzéseit a tervek szerint február 8-án bonyolítják majd.

MSZ