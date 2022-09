A válogatott szünet után az ötödik forduló következik a futsal NB I.-ben, a DEAC péntek este 18.30-tól a Kecskemétet látja vendégül a DESOK-ban. Nem lesz könnyű dolga Elek Gergő legénységének, hiszen az ellenfél ebben az idényben még veretlen, a Haladás elleni rangadója döntetlennel zárult, aztán sorrendben a Nyírbátort, az Újpestet és az ELTE-BEAC csapatát fektette két vállra. A „hírös” városiak eddig huszonkét gólt lőttek a bajnokságban, a legeredményesebb játékosuk Pál Patrik hat találattal – összegezte a deac.hu.

A debreceni alakulat négy összecsapáson hét egységet szerzett, ezzel jelenleg az ötödik helyen áll a tabellán. Sajnos nem lesz teljes a keret, hiszen Berecz Rafael, Szabó Ábel és Tóth Attila is sérüléssel bajlódik.

– Nagyon erős és egységes csapat érkezik hozzánk, nem lepne meg, ha a szezon végén a dobogón végezne, bár erről még kicsit korai beszélni. A kecskemétieknél főleg a válogatott játékosok számítanak húzóembereknek, ettől függetlenül mindenkire figyelnünk kell. Szeretnénk itthon tartani a három pontot, bár ez nem ígérkezik könnyű feladatnak, de ha mindenki kiadja magából a maximumot, akkor lehet esélyünk. A hiányzóink miatt sem irigylésre méltó a helyzetünk, ám igyekszünk ezzel is megbirkózni.

Minden szempontból remek döntést hoztam, amikor nyáron elfogadtam a DEAC ajánlatát. A taktikai elemek elsajátításával jól haladok, emellett a beilleszkedés nem okozott gondot, mivel egy befogadó közegbe csöppentem

– nyilatkozta a Berettyóújfalutól érkezett Szatmári Ákos.

A fiatal játékos az előző héten hazavihette a Debreceni Egyetem Kiváló Sportolója díjat, amit a gárdából Krajcsi Bence szintén megkapott.

– Hatalmas megtiszteltetés ez a kitüntetés, bár az igazat megvallva nem igazán számítottam arra, hogy én is átvehetem. Eddig is próbáltam a sport mellett az egyetemen is minél jobban helytállni, ez nem változik a jövőben sem – hangsúlyozta Szatmári.