Az első igazi értékmérő összecsapás vár a bajnokságban DVSC Schaeffler együttesére, ugyanis pénteken 18 órától a Mosonmagyaróvárral csapnak össze Vámos Petráék a bajnokság harmadik fordulójában. Az előjelek kedvezőek, hiszen eddig mind a három bajnokiját megnyerte a Vasutas, legutóbb a dunaújvárosiak hajtottak fejet (40–27) a piros-fehérek előtt.

– Voltak jó, és kevésbé jó periódusaink az újvárosiak ellen – idézte fel a múlt pénteki mérkőzést Kudor Kitti, a Loki másodedzője. – Amikor a félidők vége felé összeállt a védelmünk abból rengeteg gyorsindításos gólt szereztünk, ám mindkét játékrész első 15-20 percben nem volt kellően feszes a védekezésünk.

Olyan szituációkból kaptunk gólokat, amire a videózáskor felhívtuk a figyelmet.

Összességében ingadozó teljesítményt nyújtottunk, amit az Óvár ellen nem engedhetünk majd meg magunknak – hangsúlyozta a szakember.

Forrás: Czinege Melinda

A DVSC és Mosonmagyaróvár ”személyében” a legutóbbi két bajnokság bronzérmese csap össze egymással a Hódosban, remélhetőleg ugyanolyan végkimenetellel, mint az szezon eddigi három bajnokiján. Pénteken tizennegyedik bajokijuk következik az NB I.-ben, eddig 10-szer a Lokomotív bizonyult jobbnak, s háromszor győzött az MKC. Hazai pályán 5 győzelem, 2 vereség a debreceni mérleg, legutóbb 28–19-re múlták felül a Hódosban ellenfelüket Kudor Kittiék.

– Egy remek formában lévő, nagyon jó csapat fog hozzánk érkezni. Ők is tempós kézilabdát játszanak, a védekezés után próbálják a lehető leggyorsabban befejezni a támadásaikat. Ebből következően egy hajtós, nagy iramú mérkőzésre számítok. A dunántúliak magja egyben maradt a nyáron, posztokra igazoltak olyan játékosokat, akik beleillenek a stílusukba. Az első két bajnoki alapján az látszik, hogy ezek a kézilabdázók már be is épültek az Óvárba. Nagyon jól kezdte az idényt Lancz Barbora, a szlovák válogatott jobbátlövőjük, valamint az osztrák válogatott balátlövő, Ines Ivancok. Az irányító Tóth Eszter visszatért a sérüléséből, ők így hárman mindenképp meghatározói a Mosonmagyaróvár játékának.

A hazai pálya és a szurkolóink mellett abban is bízhatunk, hogy mélyebb a keretünk, gyakorlatilag két azonos erősségű sorunk van, ami a mi javunkra billentheti majd a mérleg nyelvét.

Várjuk az összecsapást, biztos vagyok benne, hogy nagyon meg kell majd dolgoznunk a győzelemért, mert természetesen hazai pályán csak a két pont megszerzése lehet a cél – elemezte Kudor Kitti, akinek csapata,

az NB I./B-s DVSC Schaeffler U19 a feljutásra esélyes Eszterházy SC-t látja vendégül 16 órától, közvetlenül a nagyok meccse előtt a Hódosban.

A DVSC–Mosonmagyaróvár mérkőzés 18 órától kezdődik majd, aki nem tud kilátogatni az összecsapásra, az felvételről megtekintheti a mérkőzést a klub YouTube oldalán.

MSZ