A DVSC Schaeffler a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia gárdáját fogadta a K&H női kézilabdaligában péntek délután. A 13. fordulóból előrehozott mérkőzés esélyeseinek a piros-fehérek számítottak, akik érvényt is szereztek a papírformának, hiszen végül 40–27-re győztek.

Bőven volt ismerős a vendégeknél, hiszen közülük sokan – Arany Rebeka, Borgyos Panna, Kazai Anita, Lakatos Petra, Poczetnyik Luca, Szalai Babett, Oguntoye Viktória – megfordultak korábban a Lokiban, vagy jelenleg is a piros-fehérek kölcsönjátékosaként kéziznek az újvárosiaknál.

Rögtön az első támadásból Vámos Petra betörésből erőszakolt ki egy büntetőt, melyet Töpfner Alexandra váltott gólra. Felváltva estek a találatok, hiába szereztek előnyt a hazaiak, a dunaújvárosiaknak mindig volt rá válaszuk. Planéta Szimonetta rövid idő alatt három átlövést is elhibázott, de nem került bajba a Debrecen, mert a társak kisegítették a válogatott jobbátlövőt. Szilágyi Zoltán a nyolcadik percben időkérésre szánta el magát, mert láthatólag elégedetlen volt csapata addigi produkciójával. Rázendített a szurkolóhad is, el is kélt a biztatás.

Támadásban a Loki kipróbálta két beállós játékot, ami működni is látszott. Bartulovic, a vendégek hálóőre egymás után két Töpner-hetest is hárított, ám szerencsére Catherine Gabriel is a legjobb pillanatban fogott meg egy büntetőt, így nem került hátrányba a Loki. Kácsor Gréta passzívnál utolsó labdából lőtte ki a hosszút, majd Vámos Míra villant, és Rapatyi Tamás máris időt kért, hogy fékezze a lendületet vett Lokomotívot (19. perc, 11–9).

Catherine Gabriel helyére Torda Vanessa érkezett a debreceni kapuba, összeállt a debreceni hatos fal, és pillanatok alatt hatra hizlalta előnyét a DVSC (28. perc. 19–13).

Az utolsó percek leginkább Szabó Nináról és Vámos Míráról szóltak, ennek is köszönhetően az addig legnagyobb, nyolcgólos (22–14) különbségnél vonultak szünetre a csapatok.

Forrás: Czinege Melinda

A térfélcserét követően mintha ismét a mögöttünk hagyott játékrész első perceit éltük volna át, kapkodás, pontatlanság jellemezte ezt a periódust. Szilágyi Zoltán a 39. minutumban újra időt kért, mert bár a győzelem nem forgott veszélyben, ráfért a lányokra az edzői dörgedelem. Pár percre javult is Bordás Rékáék játéka, de aztán ismét akadozott a gépezet. Szilágyi Zoltán harmadszor is magához hívta tanítványait, a kapuba pedig visszaküldte Catherine Grabrielt. Az utolsó perceket jobban bírta szuflával a Vasutas,

amely a végére tetemes, 13 gólos különbséget tett a két gárda közé, kialakítva a 40–27-es végeredményt.

A következő bajnokiját is otthon játssza majd a Loki, újra a megszokott időpontban: a Mosonmagyaróvár érkezik a Hódosba pénteken 18 órától.

MSZ