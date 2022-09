Negyedszer állt közösen rajthoz futóeseményen a hajdúvidi Tóth Tomi és gyógypedagógusa, Nádudvari Péter. A debreceni repülőtéren megrendezett Wizz Air Airport Run elnevezésű megmérettetésen több mozgássérült, valamint egyéb fogyatékossággal élő gyerek, fiatal is megtapasztalhatta a mozgás és a versenyzés örömét.

Amint azt korábban megírtuk, a kilencéves hajdúvidi Tóth Tomika nagy álma volt, hogy részt vehessen valamely futóversenyen. A kisfiú vágya azóta hosszas várakozást követően már többször is megvalósult. A debreceni Immánuel Otthon és Iskola tanulója az intézmény gyógypedagógusával, Nádudvari Péterrel vállalta be a kihívásokat. Egy speciális eszköz, az úgynevezett futókocsi segítségével vált lehetővé a mozgássérült gyermek számára, hogy részesüljön a versenyzés adta élményekben, tapasztalatokban.

A páros vasárnap teljesítette a Wizz Air Airport Run leghosszabb, 10 km-es távját. Tominak ezúttal is hatalmas élményt jelentett a versenypályán lenni, főleg, hogy ilyen alkalomból még sohasem járt repülőtéren. A célba érést követően ismét a szülei tudtára adta, hogy alig várja a következő edzést vagy versenyt. Külön öröm volt a kisfiú és Péter számára, hogy az Immánuel Otthonból már mások is követték a példájukat. Ugyanis miután célba értek, az intézmény munkatársa, Kovácsné Cseke Judit és a nyolcéves Peha Marci vették birtokukba a futókocsit, és teljesítették az Esélyegyenlőségi Futamot. Ezen az erőpróbán sok fogyatékossággal élő személy is rajthoz állt szülők, szakemberek vagy önkéntesek segítségével – köztük a Halmozottan Sérültek Hajdú-Bihar Megyei Szülőszövetsége is, amely az Immánuel Otthon és Iskola néhány tanulója és az ő szüleik révén képviseltette magát.

Forrás: Nádudvari Péter-archív

A cívisvárosi intézmény két párosa, Marci és Judit, illetve Tomi és Péter a jövőben is folytatni fogják a közös sportolást. Úgy vélik, kezdeményezésüknek társadalmi szemléletformáló hatása is van, hiszen a mozgássérült személyek jelenléte a versenypályákon elősegíti a csoport társadalmi integrációját, és hozzájárul a negatív, téves előítéletek, sztereotípiák lerombolásához.