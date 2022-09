A sport szerelmesei pedig idén sem maradtak otthon: csaknem háromezren neveztek be a Debreceni Nemzetközi Repülőtér szervezésében megvalósuló versenyre.

Az első rajt indulása előtt Barcsa Lajos alpolgármester köszöntötte a futókat. Sikeresnek nevezte a rendezvényt, a siker titkának pedig egyrészt a társaság és a helyi önkormányzat immár egy évtizedes együttműködését, másrészt a különleges helyszínt tartja. A légi kikötőhöz – ahonnan a Wizz Air 1,1 millió utast szállított már el a régióból – több ezren látogattak ki a hét zárásaként.

Az alpolgármester rámutatott: Debrecenben egyre többen voksolnak az egészséges életmód és a futás mellett, a város vezetése pedig egyre több helyszínen, egyebek mellett a Nagyerdőn, Józsán, a Csapókertben és a Tócó-völgyben is biztosított minőségi rekortánfelületet a sport szerelmeseinek. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendezvény szervezői évről évre újdonsággal lepik meg az érdeklődőket.

– Ezúttal a Schaeffler támogatásával „Esélyegyenlőség futam” is van, amelyen a fogyatékkal élők egy kilométeres távot tudnak velünk megtenni – jelentette be Barcsa Lajos, aki nem véletlenül fogalmazott többes számban, hiszen maga is csatlakozott a futók táborához, és egyéni versenyben öt kilométert teljesített a reptér területén.

Radó András, a Wizz Air légiutas-toborzásért felelős csoportvezetője elmondta azt is, hogy a csaknem háromezer induló közül ötszáz gyermek is teljesíti a választott távot.

Forrás: Czinege Melinda

Színes programok egész nap

Az egész napos rendezvény első futói kilenc óra előtt nem sokkal álltak a rajthoz, ezt megelőzően pedig profi bemelegítést végezhettek Rubint Réka fitneszedző vezénylésével. A nevezők egyéni versenyben két és fél, illetve öt- és tízkilométeres távot teljesíthettek, ugyanakkor indulhattak két és fél kilométeren családok, továbbá tíz kilométeren négyes váltópárosok.

A nap folyamán a színpadon táncos bemutatók szórakoztatták azokat, akik nem a köröket rótták; délután a Magyar Honvédség Gripen- és dinamikus ejtőernyő-bemutatót tart. Az érdeklődők megtekinthetnek egy Wizz Air repülőgépet, megcsodálhatják a kiállított oldtimer autókat, majd megnézhetik Besenyei Péter műrepülő világbajnok bemutatóját.

