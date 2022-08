Kifizetődött a sok belefeccölt munka és idő, hiszen remek versenyt láthatott a Perényi Pál Salakmotor Stadionba kilátogatott több mint 4000 néző szombat délután.

A rendező SpeedWolf Debrecen ügyvezetője, Baráth Norbert nem titkolta, többek között az időjárás is megnehezítette a dolgukat, de végül minden jól sült el. – Annak ellenére, hogy sokan megijedtek az időjárás-előrejelzéstől, illetve most van a nyaralási időszak, nagyon jó nézőszámot hozott a 46. Debrecen Nagydíj, köszönöm mindenkinek aki kijött – kezdte értékelését a szakember. – Jó verseny volt, egy picit szenvedtünk a pályával, hiszen az aszály nem tett jót az oválnak, de igyekeztünk kihozni a legjobbat, mindent megtenni a nézők és a pilóták kiszolgálására. A motorosok hozták azt amit vártunk tőlük, voltak keresztbeverések, ráadásul

meglepetés lett a vége, hiszen szerintem a drukkerek nagy tétben Jason Doyle győzelmére fogadtak volna inkább.

De ilyen a salakmotor, a dán menő, Niels Kristian Iversen diadalmaskodott, akinek ezúton is gratulálunk – fogalmazott, majd a Haon kérésére kitért a magyar salakszórók teljesítményére. – Ahogy a SpeedWolf-induló is szól: küzdj, harcolj, ne add fel – ők is ezt tették, de ez egy más kávéház. A most látott pilóták nagy része heti három versenyen húzza a gázt. Vérprofikról van szó, velük kellene pariban lenni a mi srácainknak, de tiszteletben kell tartani, hogy jelenleg ekkora a különbség a mi versenyzőink és a többiek között – mondta el.

