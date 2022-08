Az OTP Bank Liga nyitófordulójában a Debreceni VSC 2–2-es döntetlent játszott az előző idény ezüstérmesének, a Kisvárdának az otthonában. A vasárnap délutáni találkozón kétszer is előnybe kerültek a hazaiak, azonban mind a kétszer sikerült egyenlítenie a Lokinak először Dzsudzsák Balázs, majd a csereként beállt Bárány Donát góljával.

A második találatot jegyző fiatal támadó több mint 300 napot követően volt eredményes az NB I.-ben, a Haonnak ő értékelte a mérkőzést. – Az elején fölényben játszott a Várda, ki lehet mondani, hogy jobbak voltak nálunk. A szünet után a büntetőt megelőzően volt egy szerencsétlen szituáció, amiből én nem sokat láttam, mert a másik kapu mellett melegítettünk. Miután hátrányba kerültünk, szóltak, hogy be fogok állni, nagyon vártam már erre a pillanatra. Kellett néhány perc, hogy felvegyem a ritmust, azonban utána egyre jobbak lettünk és a Kisvárda felé tudtunk kerekedni – fogalmazott.

A Dodó becenéven is emlegetett csatár nemcsak góllal, hanem gólpasszal felérő átadással is segítette a Lokit, hiszen az ő beadása után jött az első egyenlítés Dzsudzsák Balázs révén. – Szeretek kihúzódni szélre és befutni az ott nyíló nagyobb üres területre, mert így lehetőség van az ellenfél védelme mögé kerülni. Ahogy Ferenczi Janitól megkaptam a labdát, már akkor hallottam, hogy Balázs hangosan kéri középen. Láttam, hogy üresen érkezik, igyekeztem neki beívelni, és szerencsére sikerült is – elevenítette fel a góllal végződő az akciót.

A debreceni találatot követően néhány perccel a Szabolcs megyei gárda meglehetősen szerencsés körülmények között vette vissza a vezetést, azonban az utolsó másodpercekben Szécsi Márk kiugratásából Bárány Donát ismét egyenlővé tette az állást. – Nem gondolkodtam azon, hogy esetleg megállítsam a labdát, hogy őszinte legyek, fel sem néztem. Amikor érkezett a passz, csak az járt a fejemben, hogy hamarabb el tudjam lőni, mint ahogy a védő odaér. Egyébként kicsit bele is nyúlt, de így talán még védhetetlenebb lett a lövés – emlékezett vissza. – Ez is mutatja a csapat tartását, hogy a Kisvárda második vezetésénél nem adtuk fel, és a meccs legvégén egyenlítettünk ki – fűzte hozzá.

A DVSC futballistái közül hétfőn azok pihenhettek, akik sok időt töltöttek a pályán vasárnap. Azonban a többieknek – köztük Bárány Donátnak – nem volt megállás, ők már elkezdtek készülni a szombat esti, Kecskemét elleni találkozóra.

Bakos Attila