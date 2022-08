Szenzációs viadalnak ígérkezik a szombati 47. Debrecen Nagydíj, hangzott el az esemény szerdai sajtótájékoztatóján. Nem véletlen a jelző, hiszen ott lesz a 16 fős mezőnyben az ausztrál Jason Doyle, a négy aktív salakmotoros világbajnok egyike, valamint a csapatvilágbajnok Niels Kristian Iversen és Peter Ljung is.

– Immár 47. alkalommal rendezik meg a Debrecen Nagydíjat, ami egyedülálló – hívta fel a figyelmet Barcsa Lajos alpolgármester. – Kelet-Magyarország egyik legfontosabb technikai viadaláról van szó, ahol a szervezők évről évre igyekeznek minél nívósabb pilótákat idehozni a nézők szórakoztatására. Örülök, hogy idén is sikerült tető alá hozni a versenyt, idén is olyan motorosokat köszönthetünk majd, akikkel a nemzetközi figyelem is a városra irányul – mondta el Barcsa Lajos, aki azt is felfedte, a város idén 1 millió forinttal járult hozzá a nagydíj megrendezéséhez.

Balról: Barcsa Lajos alpolgármester, Szabó Péter, az FAG Magyarország Ipari Kft. ügyvezető igazgatója és Baráth Norbert, a SpeedWolf Debrecen ügyvezetője a szerdai tájékoztatón

Forrás: Kiss Annamarie

A 16 fős mezőnyt 11 nemzet salakosai alkotják, a világbajnokok mellett ott lesz a mezőnyben a múltkori közönségkedvenc Celina Liebmann. A német versenyzőnő kapcsán sok jelzés érkezett a szervezőkhöz, akik teljesítették is szurkolók óhaját. Három hazánkfia is motorra pattan, a rendező SpeedWolf Debrecen duójaként Kovács Roland és Magosi Norbert, valamint Fazekas Dennis képviseli majd a piros-fehér-zöld színeket.

– A legnagyobb érdeklődés mindig egy világbajnokot övez – szögezte le Baráth Norbert, a SpeedWolf Debrecen ügyvezetője. – Jason Doyle-t nem kis munka árán sikerült idehozni. A 36 esztendős világklasszis 2015-ben jutott be a salakos világ elitjét tömörítő Grand Prix-sorozatba, amelyben a mai napig meghatározó szerepet tölt be. A csúcsra 2017-ben ért fel, amikor megszerezte az egyéni világbajnoki aranyérmet. Háromszor nyerte el a híres pardubicei verseny Arany Sisakját, legutóbbi nagy sikere, hogy az ausztrál gárdával első lett a Speedway of Nations-ön, a csapatvilágbajnokságon.

A nagydíj érdekessége, hogy az alapverseny győztese egyből bejut az 5 fős fináléba, a másik négy versenyző pedig a megszokott módon a két elődöntőből kvalifikálhatja magát oda. Mindenkit biztatok, hogy jöjjön ki, mert szenzációs viadalra van kilátás

– hangsúlyozta az ügyvezető.

Maga a verseny szombaton 15.15-kor kezdődik, de érdemes már 13 órára kimenni a stadionba, hiszen a szervezők több programmal is kedveskednek az érdeklődőknek.

Az autogramsátorban a drukkerek személyesen találkozhatnak a versenyzőkkel, sőt, 13.30-tól a nagydíj magyar legendái is a szurkolók rendelkezésére állnak majd, legyen szó aláírásról, vagy éppen közös fényképről.

A verseny egyik fő támogatója, a Schaeffler-csoport képviseltében Szabó Péter, az FAG Magyarország Ipari Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, szombaton a múlt, a jelen és remélhetőleg a jövő sztárjait láthatjuk majd egyszerre az oválon.

– Ez a régió ki van éhezve a technikai sportokra, reményeim szerint telt ház előtt rendezzük majd meg a viadalt. A rajtlistát látva biztos, hogy ez lesz az egyik legjobb szórakozás augusztus 20-án! Az elmúlt idők legerősebb mezőnye gyűlt össze, arra vagyok kíváncsi, ki lehet majd a meglepetésember, idén talán Timo Lahti lesz az – tippelt Szabó Péter.

A fentebb emlegetett jövőt a debreceni utánpótlásprogram részvevői, a SpeedWolf Juniors tagjai jelenthetik, akik közül ketten – Harangozó László és Kónya Milán – szombaton minimumvizsgát tesznek majd a verseny előtt. A két fiatalt a háromszoros Debrecen Nagydíj-győztes Tihanyi Sándor készítette fel.

Nehéz az ifjakkal foglalkozni, türelem kell hozzájuk, de hiszem, hogy meglesz a munka gyümölcse. Remélem, nem fogja nyomni a vállukat a tét, és az sem, hogy sok néző előtt motoroznak majd. Bízom benne, hogy kihozzák magukból, ami bennük van, és megfutják a limitidőt

– mondta el a korábbi többszörös magyar bajnok.

Tihanyi Sándor többszörös magyar bajnok salakmotor-versenyző

Forrás: Kiss Annamarie

Zárszóként Tihanyi azt is megosztotta, annak idején már azért is nagy harc folyt a klubon belül, hogy ki vehetett részt a Debrecen Nagydíjon, amely Európa egyik legnagyobb hagyományú versenyeként szerencsére máig tartja magát.

MSZ