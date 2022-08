Legyőzte az újonc Nottingham Forest a West Ham Unitedet az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2. fordulójában. Bár komoly múltú klubról, angol bajnokról és kétszeres európai kupagyőztesről van szó, a Nottingham Forest 23 éve nem szerepelt a legjobbak között.

Mindez debreceni szempontból azért érdekes, mert a nottinghamiek tulajdonosa nem más, mint az a görög hajómágnás, aki annak idején a DVSC iránt is érdeklődött.

Angol sajtóinformációk szerint a klubba Evangelosz Marinakisz több mint 100 millió fontot (47 milliárd forintot) fektetett, hogy visszatérjen az őt megillető helyre. Az akkori tárgyalásokról nem sok minden szivárgott ki, az akkori debreceni tulajdonos, Szima Gábor nem árult el semmit arról, hogy a görög mágnás embereivel egyáltalán találkozott-e személyesen.

Nem jött össze

Egyet tudunk biztosan: Evangelosz Marinakisz Debrecenbe küldte az akkor az Olympia­kosz Pireusz alkalmazásában álló Darko Kovacsevicset, a Real Socieadadot, a Juventust is megjárt egykori szerb csatárt, hogy mérje fel a debreceni infrastrukturális helyzetet, nemcsak a stadiont, hanem a pallagi edzőcentrumot is. A létesítményekkel maximálisan elégedett volt, csak azt nem értette, hogy egy nyári kora délután miért nem lát senkit edzeni a pályákon. Azt nem tudni, hogy végül miként számolt be a munkáltatójának, de már aligha érdekes, mert az üzlet nem jött össze.

Bereczki Attila