Athénban, a Cheerleading Eb-n a DEAC együttese befejezte szereplését. A debreceni lányok Senior Freestyle Pom kategóriában indultak, látványos produkciót mutattak be, ám hibák csúsztak be, így az eredeti célt, a legjobb tízbe kerülést nem sikerült elérni; a csapat a 19. lett - számolt be róla a DEAC.

A lányok természetesen nagyon csalódottak voltak az eredmény miatt, hiszen rengeteg munkát fektettek a koreográfia tökéletesítésébe. A kontinensviadal viszont remek lehetőség volt arra, hogy belekóstoljanak a nemzetközi cheerleadervilágba, és értékes tapasztalattal gazdagodva térjenek haza.

– Sajnos a szervezés nem ment zökkenőmentesen, közvetlenül a fellépésünk előtt is akadtak problémák, ami nem volt jó hatással a versenyzőkre – kezdte Ócs Adrienn vezetőedző. – A koreográfiánkkal nem volt gond, a kivitelezéssel már annál inkább. Rengeteg apró hibát vétettünk, ami annak is betudható, hogy a lányok nagyon izgultak, két embert leszámítva ez volt az első nemzetközi versenyük. A lámpaláz hatására többször rontottunk, ami egy Európa-bajnokságon nem megengedett, itt nagyon erős ellenfelek vannak, tökéletes gyakorlatot kell bemutatni. Nagyon sajnáltam a csapatot, mindenki zokogott, ostorozta magát.

Az eredmény ellenére sokat nyertek a lányok ezzel az Európa-bajnoksággal, mert rengeteg új ismerőst és barátot szereztek, építették a nemzetközi kapcsolataikat, jóban lettek több csapattal, sportolóval és edzővel.

Pár napot még a görög fővárosban töltenek, próbálják összeszedni magukat és kikapcsolódni egy kicsit. – Megérdemlik a lányok, rengeteget dolgoztak és bárhogy alakult, én büszke vagyok rájuk – hangsúlyozta Ócs Adrienn.

A csapat évről évre fejlődik, egyre jobb eredményeket ér el, ám a rutin még hiányzik. Több olyan lány is van, aki csak pár hónapja csatlakozott, a gárdának tehát jobban össze kell érnie. Egy biztos, szépen haladnak előre, és jó esély van rá, hogy jövőre ismét kiharcolják az Eb-részvételt, amelyen immár nagyobb tapasztalattal tudnak részt venni.