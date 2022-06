A DEAC hokisai számára valószínűleg Jakub Izacky távozása volt a tavalyi átigazolási időszak legérzékenyebb vesztesége. A cseh támadó 2021-ben részese volt az egyetemisták második kupasikerének, nem mellesleg két gólpasszal járult hozzá a Fehérvár elleni nagy győzelemhez. 2020-21-ben hosszú ideig volt sérült, mindössze 29 bajnoki meccsen jutott szóhoz, azonban 28 szerzett pontjával így is majdnem elérte a pont/meccs átlagot és bronzérmes helyen végzett a csapat házi pontlistáján. Számos szurkoló meglepetésére mégis a távozás mellett döntött, az előző idényt a MAC HKB Újbuda együttesénél töltötte, és 31 találkozón 30 pontot átlagolt. Nemrég úgy döntött, visszatér Debrecenbe, ahol a közönség egyik nagy kedvence volt villámgyors és kemény játékstílusával – adta hírül a debreceni klub honlapja.

Jakub minden mozdulatában jelen van a cseh hokiiskola. Mindössze 15 évesen kapott helyet nevelőegyesülete, a HC Ocelári Trinec ifi csapatában, ahol 2008 és 2011 között játszott, majd átkerült a juniorokhoz, és meghívták a cseh U19-es válogatottba is. A 2012-13-as szezont a tengerentúlon töltötte a QMJHL-ben, a Saint John Sea Dogs együttesénél. Végigjátszotta az idényt, és 38 pontot szerzett. Az ezt követő szezonban ismét otthon találta az Ocelári Trinec junior csapatában, de kölcsönadták a cseh második- és harmadik vonalban hokizó Novy Jicinbe, illetve Prerovba. Ebből az időszakból az első két idénye sikerült jobban, a harmadik már kevésbé, Jakub idejét látta némi levegőváltozásnak. Így került barátja, Dominik Novotny társaságában a dunaújvárosi Erste Liga-csapathoz, ahol 29 találkozón 33-szor talált be az ellenfelek kapujába. Az újvárosi idényt három nagysikerű debreceni szezon követte, 2018-19-ben 60 pontos, egy évre rá 54 pontos, kimagasló teljesítménnyel. 2020-21-ben hosszú sérülés gátolta a fejlődésben, ám 29 mérkőzésen így is 28 pont volt a mérlege. A playoff különösen jól sikerült neki, 8 találkozón 3 gólt és 7 gólpasszt tett bele a közösbe. Karrierje során mostanáig összesen 423 pontot gyűjtött, ebből 82-őt az Erste Ligában.

Jakub Izacky visszatérése kapcsán nyilatkozott a klub honlapjának. – Nem szükséges komoly okokat keresni, a szezon végén felhívtak a DEAC részéről, és jelentkezett az ügynököm is. Minden nagyon gyorsan történt. Örülök, hogy visszatérhetek az egyetemistákhoz és náluk játszhatok. Szeretném megköszönni az újbudaiaknak az előző szezonban kapott lehetőséget, a körülöttünk lévő emberek csodálatosak voltak. Röviden szólva még egyszer köszönöm, és minden jót kívánok nekik a következő idényben! Az új bajnoki szezonban változik a liga, több új szabály lép életbe, szerintem a liga ismét egy szinttel feljebb lép, és ez mindenkinek jót tesz majd, a játékosoknak, a kluboknak és a bajnokságnak is. Én – mint mindig – most is a legjobbakat várom el magamtól és a játékostársaimtól is. Remélem, hogy az egész idényben sikerül elkerülni a sérüléseket és betegségeket, keményen dolgozunk majd, és a végén mi emelhetjük a fejünk fölé a bajnoki trófeát. Részemről igyekszem minden támogatást megadni a csapattársaimnak azért, hogy együtt érhessük el azt, amit mindannyian szeretnénk – válaszolta a cseh játékos.