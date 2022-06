A Debreceni Egyetem cheerleaderei még tavaly decemberben Győrben a Santa’s Cheer Cup Országos Bajnokságon harcolták ki a részvételt a görögországi kontinensviadalra. Azóta a lányok rengeteget készültek, hogy tökéletesítsék koreográfiájukat és egy erős produkcióval kápráztassák el a zsűrit, illetve a közönséget. Nagyon nehéz dolguk lesz, hiszen 19 csapat indul kategóriájukban, többek között lengyel, norvég, német, dán, szlovén, görög, cseh, finn, osztrák és horvát ellenfelek várnak rájuk – írja a DEAC honlapja.

– A jelenlegi felállásban szeptember óta készülünk együtt, azóta folyamatosan alakítgatunk a koreográfián azok alapján, hogy a versenyeinken a pontozólapra mit írtak a bírók – kezdte a csapat edzője, Ócs Adrienn. – Szíven ütött minket a magyar bajnoki ezüstérem, hiszen nyerni szerettünk volna. Azt éreztük, szükségünk van egy kis motivációra, ezért úgy döntöttünk, meghívjuk az Európa-bajnok osztrák Milleniumdancers edzőjét, Theresia Maurert, aki rengeteget segített abban, hogy tökéletesítsük az Eb-re a produkciónkat. Nagyon szeretnénk az első ötbe bejutni, ami döntőt jelentene. A minimális cél a legjobb tíz, ami szerintem reális elvárás, mert erősnek tartom most a csapatot, óriásit fejlődtünk. Rengeteget készültünk, három-négyórás edzéseket tartottunk hetente többször, és a lányok még otthon is külön gyakoroltak. Mindenki ezer fokon ég, látom a szemekben a tüzet. Ami engem illet, van bennem egy kis drukk, de közben nagyon nyugodt is vagyok, mert jól felkészültünk erre a kontinensviadalra. Úgy gondolom, szép eredményt fogunk elérni – fűzte hozzá Ócs Adrienn.

A debreceni lányok magyar idő szerint szombaton 15 óra 11 perckor lépnek fel. Amennyiben bejutnak a döntőbe, úgy vasárnap is vár rájuk egy fellépés az éremért. Az eseményről élő stream is lesz, amely az Európa-bajnokság hivatalos Facebook-oldalán érhető majd el.