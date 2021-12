Immár ötödik alkalommal, közel 350 versenyző részvételével rendezték meg Győrben a Santa’s Cheer Cup Országos Bajnokságot, amelyen a DEAC cheerleadereiért is szoríthattunk. A lányok ezúttal is fantasztikus teljesítménnyel rukkoltak elő, amit a zsűri magas pontszámmal jutalmazott. Nagyon szoros volt a küzdelem, végül a Budaörsi Vivace végzett az élen, míg a mieink a dobogó második fokára állhattak fel.

Forrás: / deac.hu

Ha mindez még nem lenne elég: az ezüsttel a DEAC lányai Senior Freestyle Pom Team kategóriában kvalifikálták magukat a 2022. július 1-3. között Görögországban rendezendő Európa-bajnokságra!

– Nagyon büszke vagyok a lányokra – kezdte a DEAC cheerleaderscsapatának edzője, Ócs Adrienn. – Bár a dobogó legfelső fokára nem mi állhattunk fel, okunk nincs a szomorkodásra, hiszen óriási fejlődésen mentünk keresztül, ami mögött kőkemény munka áll. A felkészülés alatt és a versenyen is mindenki a maximumot nyújtotta. Hajszálon múlt az az aranyérem, de így is boldog vagyok. Két nagyon erős csapatot is magunk mögé tudtunk parancsolni, köztük az ELTE Cheer Dance Team gárdáját, amely sok-sok éve mindig előttünk végez a versenyeken. Rendkívül örülünk, hogy kijutottunk az Európa-bajnokságra, óriási megtiszteltetés, hogy ilyen rangos eseményen képviselhetjük a Debreceni Egyetemet – zárta Ócs Adrienn.