Tovább folytatódik Klekner Hanga nagyszerű szezonja, a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola rúdugrója átvitte a 4,42 métert a németországi Hof városában megrendezett versenyen, ami győzelmet és új egyéni csúcsot jelentett a számára – számolt be a Magyar Atlétikai Szövetség hivatalos weboldala.

Molnár Krisztina tanítványa boldogan értékelt a viadalt követően: – Nagyon pozitív eredménnyel zárult ez a mai verseny, mert nagy szembeszélben a megszokott 16 lépéses nekifutásom helyett csupán tíz lépésből tudtam átugrani a 4,42 métert. Ez nem egy átlagos verseny volt, hanem egy kizárólag rúdugróknak szóló megmérettetés. Az edzőm korábban kétszer is nyert itt, sokat mesélt nekem erről a versenyről, vártam már, hogy egyszer én is itt lehessek. A győzelmem után lejátszották nekem a magyar himnuszt is, ami nagyon jól esett – mondta újabb remek eredménye után Klekner Hanga, aki ha úgy alakul, akkor a jövő héten kezdődő országos bajnokságon már a trénere által tartott magyar csúcsra is szeretne ugrani, ami 4,55 méter.

Nem a DSC-SI kiválósága az egyetlen magyar résztvevője az immáron 26. alkalommal megrendezett viadalnak: a 18 esztendős Garamvölgyi Petra 3,82 méterrel a 6. lett.

