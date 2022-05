Veled kerek a világ! címmel immár nyolcadik alkalommal szervezték meg a debreceni gyerekek sportörömünnepét. A Debreceni Sportiskola sportágait bemutató programsorozatot a szombat délutáni eredményhirdetés zárta, majd Kovács Judit szervező mondta el a Naplónak legfontosabb tudnivalókat.

A Debreceni Sportiskola Kincskereső Programjában 15 éve dolgozik, így a 6-10 évesek tehetségkutatóiként vágtak munkatársával, Szalai Csillával a kezdeményezésbe 10 évvel ezelőtt, ennyi idő alatt a sportiskola legnagyobb rendezvénye lett a sportnap. Ketten kezdték, de ma már a sportcentrum komoly szakmai csapata szervezi a népszerű sporteseményt. Most első alkalommal az iskolák alsósai is részt vehettek a mozgásos matinén, ahol a sportiskola összes sportágát bemutatták, valamint megismerkedhettek a Kincskereső Program nyári táborainak programjaival is.

A Veled kerek a világ! életre hívója elmondta azt is, hogy tíz éve még az iskolás korosztály volt a tehetséggondozás célközönsége, de azt tapasztalták, hogy a legkisebbek is sportolni szeretnének, ezért úgy döntöttek, hogy a nagycsoportosokkal is próbát tesznek.

Bejött a számításuk: rendezvényeik annyira sikeresek voltak, hogy a sportnap mára városi méretűre nőtte ki magát.

Szombaton nemcsak új mozgásformákkal ismerkedhettek meg a gyerekek; a három legtöbb regisztráló intézményt díjazták is, közülük a Szent József Általános Iskola nyert, körülbelül százötven ifjú résztvevővel.

SZD