Nyíradony VVTK–Kabai Meteorit SE 1–0 (0–0)

100 néző. Vezette: Bendik T. (Takács I., Gulyás S.)

Nyíradony VVTK: Bogár M., Gyurina J., Vass G., Perényi R.(Kiss G.), Nagy K., Kántor T., Ungvári P.(Lukács L.), Mile M., Bara M., Tömöri L., Rácz T. Edző: Dán Ferenc

Kabai Meteorit SE: Baranyi S., Tóth Z.(Békési L.), Örvendi B., Mester M., Plókai G., Kovács M., Ale M., Molnár Cs., Németh M., Bajnók I. Edző: Tóth Péter

Gól: Perényi R. Jók: - Kiállítva: - Ifi: -

Dán Ferenc: Egy súlyos vereség után érkeztünk ehhez a meccshez. A DEAC ellen egy fejben fáradt csapatot láttam, akik hétről hétre nagyszerűen álltak minden meccsünkhöz. Amiből sokszor mi kerültünk ki győztesen, de sajnos a kispadunk rövid! És van, amikor kijön a fáradtság hol fejben, hol fizikálisan, ez történt a DEAC ellen is. De aki megveri az első, a második és a harmadik helyezetett is, annak csapatnak nem csak szerencséje van. Ma is nagyot küzdött a csapat, amiért minden egyes játékosoknak gratulálok. Szép játék a futball! Nyilván most sem maradhat el, mert az ellenfél is megtett mindent hogy győztesen hagyja el a pályát, ezért további sok sikert kívánok nekik. Köszönjük a szurkolóink biztatását!

Tóth Péter: Remélhetőleg egyszer majd jobb lesz.