Ebesi S.B.K.E – Józsa SE 1-2(1-0)

50 néző Vezette: Tóth T.(Gulyás S., Kovács Á.)

Ebes: Kálmán N. – Szőlősi J., Zsíros Á., Bartha G., Almási A., Kovács B., Árva D., Kiss N., Andirkó I., Fodor N., Fodor S. Vezetőedző: Kiss Norbert



Józsa: Goron B. – Papp R., Balogh T., Borbély I., Horváth R., Iványi D., Szentjobbi R., Bardi Á., Nagy J., Hamvas E., Fekete L. Vezetőedző: Szabó László



Gól: Fodor N. ill. Nagy J.(2)



Jók: senki ill. mindenki



Ifi: 0-4



Kiss Norbert:-



Szabó László: Kötelező győzelemmel mentünk föl a pályára, és sajnos ez rányomta a bélyeget a játékunkra. Egy nagyon jól küzdő Ebes ellen tudtunk nyerni. Minden győzelemnek örülni kell.

Megyei II.osztály 1-6. hely

1. Józsa SE 8 7 0 1 34–13 21

2. Bestrong 8 6 0 2 30-12 18

3. Polgári VSE 7 4 0 3 27–25 12

4. Hajdúhadházi FK 8 3 0 5 20–27 9

5. Létavértes SC 7 2 0 5 13-23 6

6. ESBE 8 1 0 7 16-40 3

Megyei II.osztály 7-12. hely 4. forduló

Nádudvari SE – Nyírmártonfalva SE 0-3(0-1)



40 néző Vezette: Darányi A.(Mező S., Gyarmati I.)



Nádudvar: Dobi A. – Puskás R.(Bakó L.), Székely Z., Cseke Zs.(Magyar F.), Balás V., Szathmári Z.(Makula Sz.), Makula E., Petrusz P., Czidor R.(Kökény R.), Kiss L., Jeges K. Vezetőedző: Gere Csaba



Nyírmártonfalva: Fekete S. – Szemán B., Kiss G.(Vértesi N.), Tóth T., Szemán N., Szemán T., Szemán Be., Nagy B.(Havrilla I.), Kiss I., Jónizs A., Ladó S.



Vezetőedző: Konyári Sándor



Gól: Tóth T.(3)



Jók: Kiss L., Szathmári Z., Bakó L. ill. Szemán Be., Szemán N.



Ifi:



Gere Csaba: A lehető legrosszabb kezdés: már a 22. másodpercben gólt kaptunk egy rossz hátra passzból. Utána mentünk az eredmény után, a lehetőségeink meg voltak, akár előnnyel is fordulhattunk volna, de semmi sem jött össze. A meccs végére el is fáradt tartalékos kis csapatunk. A vendégek kihasználták megingásainkat, így a helyzetkihasználás hatékonyságát tekintve megérdemelten nyerték meg a meccset.



Konyári Sándor: Az első percben szerzett gólunk ellenére lassan vettük fel a fordulatszámot. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt. Nagyon sok hibával volt tarkítva a játékunk, de a végére kiütközött az erőnléti és minőségbeli különbség és magabiztosan abszolváltuk mind a három pontot. Köszönjük a töretlen szurkolást! Idegenben is otthon.

Konyári SE – Téglás VSE 2-3(2-1)



50 néző Vezette: Muszka Z.(Gálfi F., Szilágyi Z.)



Konyár: Nógrádi I.(Cseh I.) – Taricska G.(Nagy B.), Czibere D., Farkas T., Lakatos R., Urbán P., Orbán A., Hudák I.(Mészáros K.), Erdelics T., Tamási G., Makula I. Vezetőedző: Czibere Tibor



Téglás: Csizmár K. – Szabó G.(Hernek P.), Köblös L., Dufla D., Sigér S., Kovács I.(Gyönyörű T.), Hevesi F., Tóth Cs., Juhász M., Varga L., Leveleki I. Vezetőedző: Nagy Imre



Gól: Urbán P., Orbán A. ill. Hevesi F., Tóth Cs., Sigér S.



Jók: mindenki ill. Tóth Cs., Sigér S., Köblös L., Dufla D., Juhász M.



Ifi: 2-0



Czibere Tibor: Nagyon korrekt játékvezetés mellett, nagyon jó ellenfél ellen egy nagyon jó meccsen szenvedtünk vereséget. További sok sikert kívánok a szimpatikus téglási csapatnak!



Nagy Imre: Helyzeteink és a játék képe alapján egy gólos győzelmünk szerintem megérdemelt. További sok sikert kívánok a szimpatikus konyári csapatnak.

NSC SE – Tiszacsegei VSE 3-4(1-2)



50 néző Vezette: Nagy T.(Lévai Z., Sápi Cs.)



Nagyhegyes: Marton A. – Tóth I., Bajusz R., Oláh S., Borisz Sz., Bodnár I., Bodnár M., Karalyos R., Bácsi Á., Hegedüs I., Szabó Z.(Kis A.) Vezetőedző: Magyar Lajos



Tiszacsege: Baranyi Cs. – Nagy G., Gréz K., Nagy Á., Jecs J., Csernik J., Deli G., Simon Z., Kovács A., Csurgó Á., Simon N. Vezetőedző: Simon Zoltán

Gól:Oláh S., Bodnár M., Bácsi Á. ill. Nagy Á., Simon Z.(2), Simon N.



Jók: senki ill. mindenki



Ifi:7-1



Magyar Lajos: A jobban játszó csapat megérdemelten nyert.



Simon Zoltán: Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzést. Sőt, elmondhatom, hogy nagyobb gólaránnyal is nyerhettünk volna, de ez most így sikerült. Gratulálok a fiúknak és további sok sikert kívánok a Nagyhegyes csapatának!

Megyei II.osztály 7-12. hely

1. Nyírmártonfalva SE 8 7 1 0 25–8 22

2. Téglás VSE 7 3 2 3 20–15 11

3.Tiszacsegei VSE 8 3 1 4 14-18 10

4. NSC SE 8 3 1 4 15–22 10

5. Konyári SE 7 2 1 4 6-9 7

6. Nádudvar 8 1 2 4 8–16 5

Megyei II.osztály 13-18. hely 4. forduló

Nagyrábé Petőfi SK – Nyíracsád Petőfi SE elmaradt

Báránd KSE – Görbeházi KSE 2-2(1-1)



50 néző Vezette: Hajdú I.(Katona L., Sápi V.)



Báránd: Kovács B. – Bakonszegi M., Pál I., Csóka G., Orbán L., Bodnár I., Mátyás A., Ispán J., Farkas R., Kiss T., Borbély B. Vezetőedző: Bodó Lajos



Görbeháza: Szilágyi K. – Toronyai L., Hajdú R., Siket Gy., Szabó I., Fábián SZ., Tóth P., Ilyés Z., Pók D., Kiss S., Ronkovics T. Vezetőedző: Szolnoki Attila



Gól: Orbán L., Borbély B. ill. Siket Gy.(2)



Jók: mindenki ill. Siket Gy.



Ifi:



Bodó Lajos: A nagy szél és a nagy hőség mindkét csapatból kivette az erőt így azt gondolom igazságos döntetlen született.



Szolnoki Attila: Kiegyenlített, sportszerű, helyenként jó játék mellett mindkét csapat megszerezhette volna a győzelmet, de a végén igazságos döntetlen született. Gratulálok mindkét csapatnak és sok sikert kívánok a továbbiakban a Bárándnak. Köszönöm a játékvezetőknek a korrekt, sportszerű ténykedést.

Blondy FC Esztár – Hajdúdorog SE 2-3(0-2)



60 néző Vezette: Nagy L.(Vadon T., Kriston T.)



Esztár: Gurzó B. – Mándi L., Jenei R., Tóth J., Sándor D., Szabó Á., Cseke D., Fekete B., Lantos T., Fekete SZ., Szabó L. Vezetőedző: Vajas Vera



Hajdúdorog: Kompár G. – Mondok D., Dálnoki Zs., Oláh T., Anga A., Kompár B., Franczel R., Percze N., Szabó Z., Pogácsás J., Szojka I. Vezetőedző: Szojka István



Gól: Mándi L.(2)



Jók: senki ill. mindenki



Ifi:1-3



Vajas Vera: Nagy László költőnek jó volt.



Szojka István: Nyertünk és ennyi elég is mára! Sok sikert az Esztár csapatának!

Megyei II.osztály 13-18. hely

1. Blondy FC Esztár 7 5 0 2 20–11 15

2. Hajdúdorog SE 7 4 1 2 18–13 13

3. Görbeháza KSE 7 3 1 3 21–21 10

4. Báránd KSE 7 2 2 3 16–15 8

5. Nyíracsád Petőfi SE 7 2 2 3 15–24 8

6. Nagyrábé Petőfi SK 7 1 2 4 7–13 5