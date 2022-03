Amerikai futball. Egyre inkább közeledik az április 2-a és az első összecsapás a DEAC Gladiators számára a bajnokságban, amely majd a Budapest Titans ellen lesz idegenben. A négynapos hosszú hétvégét kihasználva a cívisvárosiak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajakon ideális körülmények között edzőtáboroztak – számolt be a gárda hivatalos honlapja.

Ty Rogers vezetőedző egy remekül felépített programmal igyekezett minél jobban felkészíteni az együttest a bajnoki rajtra. Minden csapategységre jutott idő nemcsak a pályán, hanem azon kívül is, hiszen több filmes elemzés is be volt iktatva a menetrendbe.

– Jók a tapasztalataim az edzőtábort illetően, és szerintem egy kiemelkedő pontja volt a tanulási folyamatunknak. Úgy érzem, hogy a kezdő játékosaink sokat fejlődtek, és egyre inkább készen állnak a szezonra. Vannak posztok, ahol több fiatal játékosunk van. Ez a helyzet az elkapóknál is, de szerencsére egyre inkább értik a taktikát, és kezdik érezni a kémiát Demkó Balázs irányítóval.

Viszont a védelem szempontjából sokkal előrébb járunk, mint gondoltam. Nyilván itt is van még finomítanivalónk. Ami viszont nagyon fontos, hogy sebességben is sikerült előrébb lépnünk, ami az új rendszerünkhöz elengedhetetlen. A játékosokon is egyre inkább látszik, hogy fizikálisabbak, és ezt okosabban használják ki. A srácok megértették, hogy ebben az idényben sokat kell tennünk a céljaink eléréséért – nyilatkozta a gárda honlapjának Ty Rogers.

Sokat erősödtek

Az edzői stáb átalakult ebben az idényben. Mivel Molnár Gábor továbbra is a rehabilitációjával foglalkozik, így ő Ty Ro­gers munkáját segíti a támadó­oldalon. A védelemnél viszont Kovács Zoltán távozott, és a civil életre koncentrál. Így a helyét egy fiatal és ambiciózus tréner, Ábrán Szabolcs vette át. – Számomra ez egy magasabb szint. Az előző években még ugye posztedzőként segítettem a munkát, ami a család mellett megoldható volt. Fejben kellett megérni erre a pozícióra. Sok segítséget kaptam Coach Rogerstől is. Más a struktúra, és a playhívások is változtak. Fontos megértenünk azt is, hogy az ­offense mit akar elérni ellenünk. Így jobban tudunk a támadósorra fókuszálni és a gyengeségeit kihasználni. A védelem fejben nagyon sokat erősödött a tábor alatt. A kondícióval már eleve nem volt baj, csak a playbook finomításán kellett dolgozni. Az eddigi tapasztalatok alapján szerintem jó egységet fogunk alkotni idén – mondta el Ábrán Szabolcs.

A csapat új defensive koordinátora természetesen nem egyedül dolgozik, hiszen munkáját játékos-edzőként Mihalik György és a nemrég érkezett Damien Thompson is segíti. Az edzőtábor alatt azonban a munka mellett a pihenésre is jutott idő. A programok között például közös focimeccsnézés is szerepelt, de elkezdődött a játékosok portréfotóinak az elkészítése is.

A DEAC Gladiators számára viszont nem telik el a felkészülési időszak mérkőzés nélkül, ugyanis március 19-én a Budapest Cowbells látogat Debrecenbe.

HBN