2022. március 12-én, szombaton 120 éves lesz a DVSC. A fantasztikus és patinás évfordulóra a klub is készül, és természetesen a szurkolók is meg akarják adni a módját a születésnapi köszöntésnek. Ahogy arra a klub honlapja mostanában többször emlékeztetett, január közepén arra kérték a drukkereket, hogy szavazzanak az elmúlt 120 év legjobb Loki-mérkőzésére, legjobb játékosára és legjobb edzőjére.

A voksokat március 1-ig lehetett leadni, a szurkolók ezres nagyságrendben nyilvánították ki véleményüket, megvan a végeredmény is. A győzteseket a szurkolók láthatják a szombaton 14.30-kor kezdődő DVSC-Újpest rangadó kezdőrúgásánál is. Hétfőn közzétették, kik és mely meccsek fértek be a TOP 5-be a 4. és az 5. helyen, kedden már a dobogósok következtek, szerdán Sándor Tamás elsőségéről olvashattak, most pedig a a legjobb edző kilétére is fény derült.

A legjobb edző kategóriában Herczeg András végzett az első helyen, méghozzá a szavazatok mintegy 57 százalékát begyűjtve.

A korábbi Loki-játékos Herczeg Andrást már 1995-ben az Év utánpótlásedzőjévé választották Magyarországon, majd pályaedzőként szolgálta a Lokit az első bajnoki címek megszerzésekor. Előtte, első vezetőedzői időszakában (1997-1999) a Loki a Hansa Rostockot is legyőzve vitézkedett az UEFA Intertotó kupában, majd klubmenedzserként korábban soha nem látott sikereket ért el a DVSC-vel.

Kétszer nyert bajnokságot (2009, 2010), kétszer Magyar Kupát (2008, 2010), kétszer Szuperkupát a csapattal, felejthetetlen meneteléssel eljuttatta a Lokit a Bajnokok Ligája főtáblájára, ahol a Lyonnal, a Fiorentinával és a Liverpoollal is megmérkőzhetett a gárda. A következő évben az Európa Ligába is bejutott a DVSC, s ezzel edzőként Herczeg András bevonult a sporttörténelembe. A népszerű debreceni tréner 2013-ben Zilahi-díjat kapott, 2019-ben az Év edzője lett. Elnyerte a Magyar Arany Érdemkeresztet és a Mesteredzői díjat is. Jelenleg a DVSC Labdarúgó Akadémia elnöke.